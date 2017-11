A partir da próxima segunda, 27, o Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), inicia a Semana Nacional da Astronomia. Para dar início a programação, o atrativo realiza uma palestra com o físico e doutor pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), César Henrique Lenzi, sobre ondas gravitacionais.

O evento “Ondas Gravitacionais – Uma nova janela de observação ao Universo” será no Auditório César Lattes do PTI, às 19 horas. Para participar, basta pelo link, sem custos. O número de vagas é limitado.

“O objetivo do Polo é popularizar a ciência. Essa palestra será para entender o que são ondas gravitacionais, previstas por Albert Einstein. O professor vai nos dizer, numa linguagem fácil, o que elas podem vir a causar”, explica o coordenador do Polo Astronômico, Janer Vilaça.

As ondas gravitacionais são a junção de dois buracos negros, fenômenos que geram muita curiosidade no público em geral. “A mídia fala muito sobre buracos negros e acaba gerando muitas dúvidas e mitos em cima disso. Por isso, resolvemos trazer o professor para tratar do tema, até para ser um ‘upgrade’ para nossa equipe”.

A iniciativa para realizar o bate-papo veio do próprio Dr. Lenzi, que acredita na missão do Polo Astronômico de aproximar a ciência de pessoas que não estão familiarizadas com os mistérios do espaço.

Além da palestra, o Polo Astronômico realiza uma semana com atendimento temático ao Dia Nacional da Astronomia, comemorado no dia 02 de dezembro, onde os guias do atrativo vão explicar sobre a história dessa ciência no Brasil.