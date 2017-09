Chegou ao fim a primeira fase da Taça Federação e, com ela, a invencibilidade do Foz do Iguaçu FC, que não sabia o que era uma derrota desde junho, quando disputou o Campeonato Brasileiro da Série D.

A equipe do técnico Allan Aal, com quatro desfalques importantes, até que buscou a vitória com direito a um pênalti perdido no primeiro tempo, mas o placar final acabou sendo mesmo 1 a 0 para o Toledo. Com o resultado, o Foz do Iguaçu FC terminou a primeira fase em terceiro com 16 pontos e enfrentará o mesmo Toledo nas Quartas-de-Final, com a vantagem de jogar em casa a segunda partida.

“Pecamos em muitos momentos e agora começa outra competição, foi importante nos mantermos no `G4` para assim podermos decidir em casa”, disse Negreiros, supervisor de Futebol do Azulão.

Para a diretoria do Foz do Iguaçu FC, a vantagem de se jogar em casa no caso do Azulão é muito relativa. “ Nossa equipe, apesar de estar pelo quarto ano consecutivo na elite do futebol estadual, de ter disputado dois anos o Brasileiro da Série D, e fazendo uma campanha impecável na Taça Federação, vem encontrando dificuldades em trazer os torcedores fisicamente para o estádio. Temos muita torcida, até organizada que funciona muito bem no whatsapp, e ainda temos uma liga de futebol amador que resolve marcar rodadas para uma hora antes da partida do profissional. Fica um pouco difícil assim, mas continuamos firmes com nosso trabalho”, explica Mafra , diretor do Foz do Iguaçu FC.

Diante da falta de apoio local e dos altos custos em jogar no ABC, a diretoria estuda a possibilidade de jogar a fase “mata-mata” fora de Foz do Iguaçu. “Podemos jogar em Toledo, Cascavel ou em outra cidade, que acaba sendo mais viável economicamente. É triste, mas infelizmente nossa cidade não vem valorizando o fato de estarmos a tanto tempo na elite do futebol paranaense “, desabafa Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.