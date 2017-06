A Secretaria Municipal da Fazenda publicou o edital para ampliar o prazo de pagamento do IPTU 2017 em Cota única. O motivo foram as dificuldades informadas pelos contribuintes que procuraram a rede bancária. O novo prazo para o pagamento é dia 23 de junho.

Diversos contribuintes procuraram a Ouvidoria do município e as redes sociais para informar que foram surpreendidos pelas novas regras bancárias, determinadas pelo Banco Central. Atualmente os bancos possuem limitantes de valores para ser recebidos fora do expediente, em autoatendimento e no sistema eletrônico, o que causou certo tumulto para quem deixou o pagamento para ultima hora.

O Secretário da Fazenda Erton Neuhaus explica que, com a ampliação do prazo, tanto o desconto de 10% quanto as vantagens cumulativas, que podem chegar até 25% de desconto serão mantidas. “Para realizar o pagamento dentro do novo pra o contribuinte pode acessar o site da prefeitura, com o número da matricula do imóvel em mãos e emitir um novo boleto. Outra alternativa é procurar a Secretaria da Fazenda para retirar esse boleto.” explicou o Secretário.

O endereço eletrônico para emissão do novo boleto é aqui.

“A prorrogação só aconteceu em razão dessa dificuldade técnica e para que os contribuintes não fossem prejudicados. Ela só é válida para o pagamento em cota única.” explicou Neuhaus. O pagamento parcelado não apresentou nenhum problema, e seus prazos seguem inalterados.