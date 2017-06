Termina nesta quarta-feira, 14, o prazo para o pagamento do IPTU em cota única, garantindo desconto de 10% no carnê deste ano e pontuando desconto para o ano que vem que pode variar de 15 a 25%, dependendo do caso. Os contribuintes que não receberam os carnês em casa poderão retirar diretamente na agência dos Correios da Avenida Brasil ou solicitar a segunda via.

Dois funcionários da secretaria municipal da Fazenda estão trabalhando na agência dos Correios para dar suporte neste atendimento. O horário é das 9h às 17h. Segundo o Diretor de Receita, Henrique Sousa Neto, muitos carnês voltaram para os Correios, pois não foram localizados os endereços. “Nós pedimos para aqueles contribuintes que não receberam em suas residências os carnês do IPTU que procurem a agência dos Correios para retirarem os carnês ou para solicitar a emissão da segunda via. Também importante frisar que o prazo para o pagamento em cota única com desconto termina nesta quarta-feira e quem puder efetuar à vista garante a bonificação progressiva que é um desconto ainda maior para a próxima fatura do ano que vem”.

Amanhã também vence o prazo da primeira parcela para quem optar pelo pagamento parcelado em sete vezes. O contribuinte que precisar de uma orientação ou mesmo que necessita pedir a revisão do valor precisa fazer até esta quarta-feira (14), no atendimento da secretaria da Fazenda, das 8h às 17h, sem fechar para o almoço.

Já o contribuinte que precisar solicitar a isenção o prazo vai de 20 de junho à 14 de agosto. Estarão isentos do pagamento do imposto pessoas que possuem apenas uma residência, que têm idade igual ou acima de 60 anos e que tenham renda familiar de até três salários mínimos.

O pagamento em até 7 parcelas considera o valor mínimo de cada parcela sendo de 1 UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu = R$ 76,80 para 2017. Os valores cobrados são calculados com base no valor venal do terreno, para os carnês com base só no terreno, e se for edificado, soma-se o valor venal do terreno mais a edificação.