A prefeita Inês Weizemann visitou a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab. Ela foi conhecer o projeto de ampliação do local a convite do Sheikh Abdul Nasser e do presidente do Centro Beneficente Islâmico, Mohamad Rahal. Durante o encontro foi discutido o fortalecimento da visitação turística em Foz, principalmente na Mesquita.

O local sagrado para os islâmicos recebe uma média de cinco mil turistas por mês, sendo o terceiro atrativo mais visitado em Foz, ficando atrás somente das Cataratas e da Itaipu. A mesquita completou 34 anos de fundação no dia 23 de março.

“Precisamos ter uma aproximação maior com a colônia árabe e divulgar mais a importância dos atrativos da nossa cidade, neste caso, o espaço da Mesquita, que está na rota do turista. Fortalecendo os pontos turísiticos, conseguimos fazer com que o visitante permaneça um dia mais no destino, movimentando a economia”, avaliou a prefeita.

De acordo com o presidente do Centro Islâmico, Mohamad Rahal, o objetivo das obras é para atender melhor ao turista. “Estamos com um projeto de ampliação para atender turista que vem de outros países e do próprio país. É um trabalho conjunto com Itaipu e prefeitura municipal, iniciado quando presidi o Centro Islâmico pela primeira vez, e agora retomamos para ampliar a visitação”, disse Mohamad Rahal.

O Sheikh Abdul Nasser ressaltou a importância da mesquita para o turismo e a harmonia existência entre as diversas etnias do município. “A mesquita de Foz do Iguaçu é considerada um dos pontos turísticos importantes dessa cidade e aqui recebemos diariamente aproximadamente 500 a 600 turistas do Brasil e exterior. O trabalho da prefeitura é muito importante para o sucesso e harmonia de todas as etnias que moram em Foz do Iguaçu”, comentou o líder religioso.

O presidente do Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu destacou a visita da prefeita Inês para valorizar a cultura muçulmana. “Nós agradecemos muito esse olhar nobre da senhora prefeita para o nosso centro, e sua visita foi muito importante para iniciar um trabalho junto com a prefeitura para fortalecer o turismo em Foz do Iguaçu e outras áreas”, explicou.

Mesquita

Foz tem a segunda maior Mesquita do país. O templo está aberto à visitação pública, mas para conhecer o local é necessário seguir as regras do local, como deixar os sapatos na porta e usar o véu islâmico (neste caso, só as mulheres). O véu é oferecido no próprio espaço. Um guia atende os visitantes no local.

A Mesquita está aberta para visitação de segunda à sexta, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30. No sábado o horário de atendimento é das 9h às 11h30. A entrada é gratuita. É necessário agendar a visita. O endereço é Rua Meca, 599. Mais informações através dos números de telefone 45 3573-1123 e 3025-1123.

City Tour

Outra forma de conhecer a Mesquita é através do passeio a bordo do ônibus do City Tour. Com ele, é possível visitar vários atrativos da cidade, além de conhecer muitas histórias de Foz do Iguaçu.