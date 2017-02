A 10ª edição Campus Party no Brasil já está rolando em São Paulo, mas o anúncio feito ontem, 31, foi o que chamou a atenção do público: A cidade paranaense de Pato Branco, localizada no sudoeste do Estado deve receber uma edição pocket do evento.

A boa notícia foi divulgada pela assessoria do município e da organização do evento, que é considerado um dos maiores festivais do mundo nas áreas de inovação, criatividade, ciência e entretenimento digital. Criada na Espanha em 1997, a Campus Party foi concebida na intenção de criar a maior comunidade de informações geek do planeta e incentivar as pessoas a usar seus talentos e conhecimentos para criar um mundo melhor através da tecnologia.

Ontem, o prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Géri Natalino Dutra e o deputado estadual, Guto Silva, estiveram reunidos, em São Paulo, com o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia. Na ocasião, foi assinado um protocolo de intenção, definindo a realização de uma edição da Campus Party na cidade.

O anúncio oficial foi feito quando o prefeito Augustinho Zucchi foi chamado ao palco principal do evento, na presença de várias autoridades e participantes do mundo todo. A conversação entre Zucchi e Farruggia já havia acontecido em outras oportunidades, como na edição anterior do evento em São Paulo e no Fórum de Cidades Digitais 2016, realizado em Pato Branco.

A organização do evento deve confirmar a data de realização da Campus Party no sudoeste nos próximos dias.