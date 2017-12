O prefeito de Santa Terezinha de Itaipu Cláudio Eberhard anunciou a publicação da licitação para a construção de mais um viaduto na BR 277 (perímetro urbano da cidade). O aviso de concorrência para a contratação das obras de execução da nova trincheira foi publicado no Diário Oficial do estado do Paraná no último dia 29.

Para o chefe do executivo municipal, a obra que receberá um investimento do Governo do Estado de mais de R$ 12 milhões, que beneficiará o município em vários aspectos. “A construção do viaduto oportunizará acesso rápido, fluidez no trânsito e mais segurança para quem realiza a travessia da BR diariamente”. A obra contemplará também a via marginal 3 de Maio até o Parque São Lourenço, facilitando o acesso dos moradores aos demais pontos da cidade com conforto e segurança.

Segundo o secretário de Planejamento, Isaias Alves, faz parte do Plano Diretor desde 2006, integrar no sistema viário as regiões norte e sul do município através de um anel viário, destinado a desviar o trânsito de caminhões e máquinas pesadas com mais segurança e evitando acidentes. Depois de concluída a obra, a Av. das Orquídeas poderá ser ampliada, ligando-a a Av. Gabriel Hoepers no Parque de Exposições e Eventos. Todas estas obras permitirão melhor fluxo de veículos, ciclistas e pedestres, além de permitir uma nova dinâmica no transporte coletivo entre Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu, diminuindo o tempo do trajeto.

Para Eberhard, uma obra dessa magnitude necessita, além da vontade política, grandes parceiros e nesse caso a parceria e a sensibilidade do governador Beto Richa, do presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano e do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni foram fundamentais para esta grande conquista. “Temos que reconhecer o apoio do governo do estado para com nosso município que, apesar da crise enfrentada tem se destacado como um exemplo de administração no Brasil, isso se reflete nos vários convênios assinados e recursos destinados para Santa Terezinha de Itaipu em várias áreas”, destacou. Segundo ele isso é o resultado também de uma equipe preparada e comprometida com a administração e com o município.