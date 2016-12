A vencedora da licitação foi a empresa JCM Construtora de Obras Ltda. O projeto arquitetônico para a reforma do PA já está pronto e foi desenvolvido com base nas orientações do Ministério da Saúde (MS).

“Nos assinamos a ordem de serviço na data de ontem , e já estamos instalando o nosso canteiro de obras. A partir de segunda-feira, 02, nosso pessoal começa a trabalhar. O prazo de entrega é de 180 dias, mas pretendemos entregar com quatro meses. Esperamos o deslocamento da equipe do PA para a UBS Maracanã e ai começaremos com força total. Projeto eletrônico, hidráulico, pintura, enfim reforma completa, explicou Jandir Cesar Martins”, sócio-proprietário da empresa.

“Hoje estamos aqui com a construtora e esta tudo pronto para que o PA receba a reforma total. Usamos o modelo original de uma UPA porte I para adequar o PA do Morumbi, e no futuro poder buscar o custeio dos serviços”, explicou a prefeita Ivone Barofaldi. De acordo com o MS, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) porte I tem, no mínimo, sete leitos de observação e capacidade de atendimento médio de 150 pacientes por dia. Cerca de 4 mil pessoas são atendidas por mês no PA Morumbi.

Durante a reforma do PA, os casos de urgência e emergência serão atendidos na UBS Maracanã. Também haverá suporte da UPA e Hospital Municipal para que toda a rede possa absorver o fluxo da melhor maneira possível, sem prejuízo à população. Um veículo estará disponível no Pronto Atendimento do Morumbi , para fazer a locomoção de pacientes que por ventura procurem a unidade.

A mudança de equipamentos será feita gradativamente. Na terça-feira, 03, os atendimentos começam a ser realizados na UBS Maracanã e a partir do dia 05 o Pronto Atendimento Morumbi, encerra suas atividades para a reforma.