A prefeita Inês Weizemann se reuniu nesta terça-feira, 24, com o diretor do Fozhabita (Instituto de Habitação de Foz), Olides Bolzon e o coordenador regional da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Severino Folador. No encontro foi discutida uma parceria com o Governo do Estado para garantir investimentos em novas moradias na cidade.

Ainda na reunião, a prefeita pediu um levantamento completo da situação em Foz para o diretor do Fozhabita. Com os dados em mãos, Inês Weizemann conversará com a secretária estadual de Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa em Curitiba.

A ideia é buscar o apoio da secretária e primeira-dama, juntamente com a Cohapar, para desenvolver uma espécie de mutirão para atender as famílias em grave situação social.

“Temos que fazer novamente um levantamento, pois muita gente foi embora e outras podem ter adquirido suas casas. Com os números precisos e sugestões de áreas para a construção vamos poder avançar na conversa com o Governo do Estado”, disse Inês.

O programa Família Paranaense foi lançado em 2012 e reúne ações articuladas por 19 secretarias e órgãos estaduais, principalmente na área de assistência social, educação, habitação e saúde.