A Prefeitura de Foz do Iguaçu abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores de Ensino Fundamental. São disponibilizadas 23 vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva. O edital nº 001/01/2018 foi publicado na segunda-feira, 20, no Diário Oficial do Município.

Os candidatos devem possuir curso de Magistério ou de Formação de Docente, em Nível Médio, ou curso superior em Pedagogia (licenciatura) ou Normal Superior, devidamente reconhecidos pelo MEC. A carga horária é de 20 horas semanais (4 horas por dia) e a remuneração de R$ 1.351,42.

A seleção dos candidatos consistirá em análise de títulos de escolaridade e aperfeiçoamento profissional. A contratação será em Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas e o contrato pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, ou ainda rescindido com o advento de nomeações oriundas de concurso público.

De acordo com a Secretaria de Educação, a contratação emergencial de professores se faz necessária para reposição de aposentadorias, exonerações e falecimentos, além da obrigatoriedade de cumprimento da Lei 4.362/2015 no que diz respeito à hora-atividade de 33%. “Também tivemos um crescimento no número de atendimentos especializados inerentes a processos de inclusão dos alunos”, explicou o secretário de educação, Fernando Lima.

Atuam hoje no município cerca de 1.800 professores em 51 escolas do Ensino Fundamental. Elas atendem cerca de 20 mil alunos regulares e 8 mil no contra turno.

INSCRIÇÃO

As inscrições começam amanhã, 22, e seguem até o dia 03 de março, e devem ser feitas no Protocolo Geral da Prefeitura (Praça Getúlio Vargas, nº 280 – Centro). O candidato deverá entregar o formulário (disponível no anexo 1 do edital) preenchido, alem das fotocópias autenticadas em cartório dos documentos pessoais (RG, ou CPF) bem como todos os documentos comprobatórios dos itens relacionados à escolaridade e aperfeiçoamento profissional. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17 horas sem intervalo para o almoço. Não será cobrada taxa de inscrição.

PRAZOS

A classificação provisória dos candidatos será publicada no Diário Oficial no dia 07 de março, e o resultado final no dia 12. O período para protolocar recursos será entre os dias 08 e 09 de março.