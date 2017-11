A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu publicou o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 para contratação de profissionais que atuarão no Centro de Especialidade de Reabilitação IV (CER-4). O prazo para inscrições começa na próxima segunda-feira, 04, e segue até o dia 22 de dezembro.

Foram abertas 13 vagas para os cargos de fisioterapeuta com especialização respiratória (2); fisioterapeuta com especialização em tratamento ortopédico (2); fisioterapeuta com especialização em neurofuncional (2); fonoaudiólogo (2); fonoaudiólogo com especialização em disfagia e motricidade oral (1); instrutor de mobilidade (1) e terapeuta ocupacional (3).

O Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise de títulos de escolaridade, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço. A contratação ocorrerá em Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas com contrato por até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. As 13 vagas disponibilizadas inicialmente serão para contratação imediata, e os demais classificados formarão o cadastro reserva e poderão ser convocados conforme necessidade e por determinação da Administração Pública.

A classificação preliminar dos candidatos será divulgada no dia 8 de janeiro e a classificação final será publicada no dia 19 de janeiro de 2018.

Inscrições

O candidato interessado deverá comparecer pessoalmente ou representado através de procuração devidamente registrada no órgão competente para realizar a inscrição, no Protocolo Geral do Município, localizado na Praça Getúlio Vargas, nº 280, no centro. A ficha de inscrição e a lista de documentos exigidos estão disponibilizadas no edital, publicado no dia 28 de novembro, disponível pelo portal do Município.

CER

O Centro Especializado de Reabilitação (CER IV) será um importante ponto de atenção ambulatorial especializada em reabilitação que, depois de entregue à população, realizará diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em reabilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva e das órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.