Autos de Natal tradicionalmente apresentados em Gramado (RS), o mais encantado do Brasil, que trazem um voo de Papai Noel às alturas e mesclam balé, musical e arte circense; apresentações inéditas da Orquestra Sinfônica do Paraná; shows de cantores expoentes; pratas da casa de Foz do Iguaçu e atrações populares como a dupla sertaneja Willian e Renan. Com tudo isso, mais uma decoração especial e dois locais para a festa, o “Natal de Foz 2017” começa a ganhar forma.

Tudo está sendo preparado com carinho pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, Convention & Visitors Bureau, Fundação Cultural e Itaipu Binacional para que moradores e turistas sintam na “nossa casa” a magia do Natal.

A programação começa dia 30 de novembro e segue até 22 de dezembro. Os detalhes do evento de Natal serão divulgados numa entrevista coletiva, nesta segunda-feira, 13, às 15h, na Fundação Cultural, com a participação de representantes de todos os parceiros envolvidos, entre eles, o prefeito Chico Brasileiro. A montagem da decoração natalina começa já no dia 15, pela Avenida Brasil.

Com decoração especial, o Natal de Foz este ano será centralizado em dois grandes pontos: Praça da Paz e Gramadão da Vila A, com várias ações culturais e artísticas. Segundo o presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, a programação reunirá apresentações de música, dança e circo, entre outras. Na Praça da Paz estarão concentradas algumas atividades, como visitas à Casinha do Papai Noel (para registros fotográficos e entrega de cartinhas), cantinho da leitura, contação de histórias e espaço da família.

O corredor turístico de Foz, formado pelas avenidas Brasil, Jorge Schimmelpfeng, JK (terceira pista) e Avenida das Cataratas, mais adjacências, terá motivos decorativos este ano nas cores verde, vermelho e bronze, cores típicas natalinas. Outro presente para a população da região serão as Caravanas de Natal do Provopar estadual (uma iniciativa de Itaipu com o governo do Estado), que percorrerão Foz e nove municípios vizinhos levando o encantamento de Natal. A parceria da Itaipu Binacional e do município de Foz do Iguaçu pretende dar ao morador e turista da cidade um Natal memorável. A ideia é resgatar a autoestima do cidadão iguaçuense e promover uma festa inclusiva, para todos os públicos, em especial a família.

O Natal 2017 marca a volta das festas natalinas ao Gramadão depois de 13 anos. A última edição da festa de Natal no Gramadão chegou a receber, num só dia, 80 mil pessoas, que foram recepcionar o Papai Noel.

Para garantir maior diversidade de público e movimentar a economia do município, a programação será dividida em duas partes, com shows às terças, quartas, quintas e sextas-feiras na Praça da Paz e, aos sábados e domingos, no Gramadão. Além de deixar a cidade mais linda nesta época do ano, a decoração de Natal movimenta toda a economia da cidade, com empregos diretos a mais de 200 pessoas. Indiretamente, ajuda também a movimentar o comércio, que fica mais bonito e atrativo.