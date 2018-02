A prefeitura de Foz do Iguaçu lançou hoje, 02, edital do Concurso Público 001/2018 para o preenchimento de 57 vagas, em diferentes funções, dentro da administração municipal. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro. As provas devem acontecer em 15 de abril.

O concurso oferece vagas para níveis fundamental e médio, curso técnico e superior. O edital com todas as informações já está disponível no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências e site da Prefeitura de Foz.

A contratação de novos profissionais integra a política da atual gestão que busca fortalecer os quadros funcionais do município que há algum tempo está defasado. Com as novas contratações, o Município estará fortalecendo a máquina pública para oferecer um atendimento com qualidade e mais ágil para população.

BANCA EXAMINADORA

Pelo menor preço – entre as empresas interessadas em participar da realização de certames – e pelo histórico de compromisso e confiança, a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), fundada em 1973, foi à banca que apresentou a melhor proposta para ser a banca examinadora do concurso da prefeitura de Foz do Iguaçu.

A contratação da Fudatec recebeu o parecer favorável da Procuradoria Geral do Município (PGM), e a contratação está de acordo com disposto no Artigo 24, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93.

Diversas instituições que realizam concurso público no Brasil foram procuradas pelo Município, porém, somente duas demonstraram interesse em participar.

VAGAS:

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Analista de Sistemas Júnior, Arquiteto Júnior, Biólogo Júnior, Cirurgião Dentista Júnior, Enfermeiro Júnior, Enfermeiro do Trabalho Júnior, Engenheiro Agrônomo Júnior, Engenheiro Civil Júnior, Engenheiro Eletricista Júnior, Fiscal de Tributos Júnior, Fisioterapeuta Júnior, Médico do Trabalho Júnior, Nutricionista Júnior, Professor de Educação Física Nível II, Sanitarista Junior, Técnico em Turismo.

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO

Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

Agente Fiscal de Preceitos Júnior, Assistente Técnico Fazendário Júnior, Auxiliar de Enfermagem Júnior, Auxiliar de Saúde Bucal Júnior, Auxiliar de Turismo, Auxiliar de Turismo Bilíngue, Operador de computador Júnior, Professor Nível I, Programador de Computador Júnior, Motorista de Veículos Pesados I.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Agente Comunitário de Saúde

CONFIRA O EDITAL AQUI!