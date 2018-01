O Governo Municipal segue investindo e aprimorando a segurança pública em Foz do Iguaçu. No mês de dezembro, o município adquiriu, por meio de processo licitatório, 134 câmeras que serão utilizadas no videomonitoramento de 75 pontos estratégicos da cidade.

As câmeras com conectividade via fibra ótica são modernas e garantem uma melhor resolução das imagens. Dos equipamentos, 80 serão câmeras fixas, 40 que filmam imagens em 360º e 14 que são capazes de fazer a leitura de placas de veículos. O sistema será operado por servidores municipais e agentes de segurança, que ficarão na Central de Monitoramento, na sede da Guarda Municipal.

O investimento é de cerca de R$ 3,8 milhões, recursos do Ministério da Justiça com a contrapartida do município.

O secretário de segurança pública de Foz do Iguaçu, Reginaldo José da Silva, destacou a importância da aquisição dos novos equipamentos: “A instalação das novas câmeras irá contribuir com o trabalho de segurança com inteligência da Guarda Municipal, e também vai facilitar a vida da população, quando necessitar de imagens de situações que ocorreram nas vias públicas, seja de um acidente de trânsito, furto ou até a identificação de uma pessoa que se encontra desaparecida”, disse.

Prazos

Nesta segunda-feira, 08, um grupo de trabalho formado por servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) e da Secretaria Municipal da Tecnologia e Informação (SMTI), se reuniu para definir um cronograma de instalação das câmeras. Os novos equipamentos se somarão as outras 120 câmeras que estão passando por consertos e atualização no sistema de conectividade.

Com os novos equipamentos, o município terá até o final deste ano, 254 câmeras em pleno funcionamento por diversas regiões da cidade.