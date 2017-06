A Prefeitura de Foz do Iguaçu iniciou nesta segunda-feira, 12, a retomada do horário integral de atendimento ao cidadão. A mudança foi anunciada pelo prefeito Chico Brasileiro, publicada no Diário Oficial com data de 9 de junho de 2017. O Decreto nº 25.630 estabelece a normativa com a listagem completa de todas as alterações.

O Protocolo Geral e a Secretaria Municipal da Fazenda funcionam das 8h às 17h sem fechar para o almoço. Os demais serviços administrativos abrem das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, com exceção para o PROCON que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h,

Os Postos de Atendimento ao Turista também tem horários diferenciados. O posto localizado no Aeroporto Internacional com horário das 8h30 às 20h30, diariamente; na Rodoviária Internacional, das 7h às 18h; no Terminal de Transporte Urbano (TTU), das 7h30 às 18h diariamente e, na secretaria de Turismo, também diariamente das 7h às 23h.

Para o prefeito Chico Brasileiro, a mudança tem como objetivo melhorar o acesso do cidadão à Prefeitura. “Queremos ampliar a possibilidade de o cidadão ser atendido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, tanto para pagar suas taxas, seus impostos como também para protocolar uma reivindicação ou qualquer pedido para o seu bairro, ou seja, para facilitar os serviços e o atendimento à população”, destacou.

Nas unidades de Assistência Social o funcionamento é das 8h às 18h, de forma ininterrupta, conforme escala predefinida pela coordenação do setor: CRAS, CCI, Centro da Juventude, Serviços de Proteção Social Básica, CRAM, CREAS, CREAS I. Já no regime integral, ou seja, cumprindo atendimento 24 horas, são: SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social), Programa Mão Amiga, Casa Abrigo para Mulheres e Residência Inclusiva. No Centro POP o atendimento para identificação, triagem e encaminhamento e alimentação é das 7h às 17h, de segunda à domingo. Para o atendimento da equipe técnica, de segunda à sexta-feira das 8h às 18h de forma ininterrupta.

A Secretaria Municipal de Saúde, com sede administrativa localizada na Avenida Brasil1637, atende de segunda à sexta-feira das 8h às17h30. Para saber dos horários específicos de cada Unidade Básica de Saúde (UBS) basta ligar no telefone 21051137, no departamento de Atenção Básica

O Centro de Controle de Zoonoses – CCZ funcionará das 5h às 23h, conforme escala predefinida pela Coordenação de Setor, respeitando a determinação interna da Secretaria Municipal da Saúde.

A Agência do Trabalhador e Casa do Empreendedor funcionam de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h ininterruptamente no atendimento ao público e das 17h às 17h30 expediente interno.

FozPrev funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h ininterruptamente com atendimento ao público, e das 14h às 17h30 com expediente interno.