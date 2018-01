Em pouco tempo, a atual gestão conseguiu aumentar o número de médicos na rede pública, e consequentemente, ampliar as consultas na Atenção Básica e Especializada. Hoje, são 263 profissionais contratados, sendo 93 médicos estatutários (quadro próprio permanente do município), 3 celetistas (equipe de saúde da família) e 167 contratados a partir de editais de credenciamento realizados ao longo de 2017.

Dos 167 novos médicos, 49 são especialistas em diversas áreas, como ortopedia, psiquiatria, cardiologia, neurologia, urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica, endocrinologia, gastroenterologia, neurocirurgia, pediatria e otorrinolaringologia.

A contratação de médicos especialistas permitiu um aumento significativo no número de consultas realizadas entre maio e dezembro de 2017. Enquanto nos primeiros quatro meses do ano o número de consultas com especialistas foi de 4.839, no segundo quadrimestre elas chegaram a 16.893, um salto de quase 250%. Até a metade do mês de dezembro já estavam contabilizadas 18.992 consultas com especialistas.

As consultas com ortopedistas ainda são a maioria no município, um total de 4.807 registradas no terceiro quadrimestre do ano. Na sequencia aparecem as consultas com neurocirurgião, 2.605; urologistas, 2.491, e cardiologistas 2.365. Consultas com oftalmologistas contabilizaram 945; com endócrino 625 e com psiquiatras 361.

Atenção Básica

A Atenção Básica também registrou aumento nas consultas. Do primeiro ao terceiro quadrimestre o salto foi de 20%, passando de 39.769 para 47.863 consultas. Em 2017, o governo de Chico Brasileiro também aumentou a aquisição de medicamentos para R$ 3,95 milhões. Em 2016 a aquisição de medicamentos era de R$ 3,02 milhões.

Contratações

Até março do ano que vem, novos médicos residentes estarão atuando na cidade. A Prefeitura abriu esse mês o processo seletivo para a contratação de 25 profissionais nas especialidades de Cirurgia Geral (2), Clínica Médica (10), Medicina de Família e Comunidade (4), Ortopedia e Traumatologia (2), Psiquiatria (3), Pediatria (2), Ginecologia e Obstetrícia (2).

Os programas de residência médica e as vagas foram autorizados pelo Ministério da Educação (MEC) e financiadas pelo Ministério da Saúde (MS). Os profissionais aprovados atuarão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, a partir do dia 1º de março.

Podem se candidatar as vagas profissionais graduados em medicina ou alunos do último ano do curso de Medicina devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em instituições estrangeiras com diploma devidamente revalidado no Brasil.

As inscrições foram abertas no dia 10 de dezembro e seguirão até o dia 31 deste mês na página da Prefeitura. O formulário está disponível no link “Residência Médica 2017/2018”.