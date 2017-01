A lotação dos cemitérios exige novas alternativas de sepultamentos no município. Os cinco cemitérios da cidade estão lotados e os projetos para ampliação não devem atender por muitos anos.

Para encontrar uma solução rápida, a secretária de Meio Ambiente, Ana Biesek, visitou os espaços disponíveis e as funerárias, dando início aos estudos para construção do novo cemitério, em área de 56 mil m², já aprovada no bairro Gleba Guarani.

“Nossa prioridade é construir o novo espaço. Todas as licenças e pareceres ambientais já estão aprovados para a construção do novo cemitério. Vamos decidir como será feita a construção, se vai ser com a concessionária atual ou se abriremos a concessão para contratar outra empresa”, explicou Biesek.

O estudo feito pela secretaria de meio ambiente serve para respaldar se haverá nova licitação ou se haverá um adicional de contrato. “Estamos vendo as possibilidades para respaldar nossa decisão. O fato é que hoje tem pouca vaga e se não tomarmos uma medida será um grande problema no município”, disse.

Atualmente Foz do Iguaçu possui cinco cemitérios, um já com sua capacidade total (São João Batista), outro, com 100 jazigos disponíveis e mais 5.400 para ser construído no Jardim São Paulo. O Cemitério Islâmico comporta espaços para atender no máximo por mais dois anos.

E o Cemitério de Três Lagoas e Parque nacional contam com covas gratuitas para famílias que não têm condições de pagar. No caso das covas gratuitas, elas são ‘emprestadas’ para as famílias por três anos, após esse período é feita a exumação do corpo e enviado os restos mortais ao ossário municipal.

Jazigos gratuitos

O caixão, transporte e o jazigo são doados para famílias que comprovem que não tem condições de comprar o espaço. Os sepultamentos gratuitos de adultos estão sendo feitos em Três Lagoas e os infantis no Parque Nacional.

Nesses casos o morto fica sepultado por três anos e depois a família é comunicada sobre a exumação. Caso a família não se apresente, o próprio cemitério exuma o corpo e envia para o ossário os restos mortais, onde permanecem por até dez anos.