O lançamento oficial da edição 2017 da Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, acontece na próxima terça-feira, 29 às 9 horas no complexo Bordin, onde estão sendo concentradas as secretarias e serviços da prefeitura municipal, na avenida JK.

O evento contará com a presença do secretariado e do prefeito Chico Brasileiro, do vice, Nilton Bobato, além de vereadores e secretários.

A feira será realizada de 7 a 17 de setembro numa estrutura de 4.164m2, onde estarão montados 50 estandes, com expositores da cidade e região, além de Curitiba. O espaço ainda vai comportar Arena Literária com arquibancadas, Café Literário, espaço para oficinas, estacionamento, cantina, Espaço Família e sanitários químicos.

A mudança de local, para o evento – antes realizado no centro da cidade, na praça do Mitre- deu-se devido à reforma na praça. “Acreditamos que o espaço na JK seja a alternativa viável para a realização da feira, pois também integra o Corredor Turístico da cidade”, disse o presidente da Fundação Cultural. Próximo ao local também está localizado o Terminal de Transporte Urbano.

Para maior comodidade, a segurança do evento será feita por agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar e segurança contratada.

Programação

Este ano, a feira comportará uma das maiores programações ao longo de suas edições, com mais de 30 sessões de autógrafos, três oficinas diárias, participação de escritores locais e convidados, shows, intervenções, bate-papos, exibições de filmes e documentários.

As temáticas abordarão temas como gastronomia, música, arte, comportamento, parapsiquismo, jornalismo, movimentos sociais, ciências exatas, humanas, religião, e o público terá oportunidade de conhecer de perto , escritores e artistas.

“Este ano, optamos pela valorização e diversidade na programação, pois contamos com uma construção coletiva dessas atrações em conjunto com a sociedade organizada”, disse Rodrigues. Toda a programação foi cuidadosamente preparada com auxílio de membros da comunidade, associações de bairros, representantes das universidades, Núcleo de Livreiros, Senac, SESC, secretarias de Educação, de Planejamento, Turismo, dentre outras.

A aposta no novo conceito também incluiu a escolha da escritora homenageada; Ana Maria Machado, que estará presente na abertura da feira, dia 7 de setembro. “Depois de doze edições que sempre homenagearam, in memorian, os homens da literatura, a homenagem à Ana Maria Machado representa o compromisso em dar visibilidade às mulheres na arte e ainda possibilita o encontro do leitor com a escritora, que faz parte da vida de muitas crianças, jovens e adultos”. Ana Maria Machado possui mais de cem obras publicadas, nos gêneros infantil, juvenil e adulto e coleciona três prêmios Jabuti e o prêmio Machado de Assis, maiores premiações do livro no Brasil.

O tema da feira inspirado na escritora também visa simbolizar o compromisso da Fundação Cultural e do Poder Público com o fortalecimento das políticas de inclusão e acesso ao livro, à leitura e à literatura. De acordo com a diretora cultural, Vera Vieira, “a trajetória de Ana Maria Machado é uma história de compromisso com a leitura, com este encontro do ser humano com o livro, que é um processo transformador. E queremos falar da importância desse encontro, que traz uma importante reflexão sobre como podemos incluir e garantir condições para facilitar e estimular o contato do ser humano com o livro”, explicou.

Além da escritora, a abertura contará com o show do cantor e compositor Zeca Baleiro. A programação musical ainda contará com apresentações de Martinho da Vila, Teatro Mágico, Mombojó, Orquestra e Coral da Unila e Tiago Rossato. Nomes como do escritor paranaense Miguel Sanches Neto, Luiz Manfredini e Clóvis Torres, estão confirmados.

Serviço

Evento: Lançamento Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu

Data: 29 de agosto de 2017

Horário: 9 horas

Local: Complexo Bordin, avenida JK