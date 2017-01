As ruas e avenidas de Foz do Iguaçu passam a receber a partir de hoje melhorias através da operação Tapa Buraco. As ações de pavimentação serão realizadas nas principais vias do corredor central em função do grande fluxo de veículos. No cronograma ainda consta a recuperação da malha viária nos bairros.

O diretor do Departamento de Serviços e Manutenção da Secretaria de Obras, Geraldo Viera do Nascimento, destaca que o trabalho será feito constantemente.

“Nós fazemos uma parte da cidade e depois seguimos para outra parte que apresenta problemas. Nos próximos dias, e com a possibilidade de ampliar o efetivo, conseguiremos aumentar a cobertura do serviço”, explica.

A operação faz parte do contrato firmado em 2016, que está previsto para terminar nos próximos meses. “Estamos em conversa com o secretário para elaborar um novo processo licitatório e não deixar a população sem a manutenção e reparos nas ruas e avenidas da cidade”, destaca.

Percurso

Hoje as marginais da Avenida Paraná serão contempladas com a reforma. Amanhã (19) a pavimentação será realizada na Avenida Paraná. “Vamos atender agora as vias principais, que são possuem maior circulação de veículos, ônibus e caminhões”, informou.

Logística

A população pode solicitar o serviço de tapa buracos pelo telefone 3521 1718 e 3521 1711. Nos dois ramais o morador passa as informações da rua e em seguida é feito um levantamento para posteriormente a secretaria incluir no cronograma da Operação Tapa Buraco.

“A cidade é grande, às vezes a pessoa pede no Morumbi, outro na Vila C, vamos priorizar os lugares onde estiver com mais problemas para ajudar na logística”, finalizou Nascimento. Em dias de chuva não haverá operação.