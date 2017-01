A prefeitura de Foz do Iguaçu, em parceria com a Itaipu Binacional, realiza no sábado,28, o primeiro Mutirão de Limpeza. Serão realizados corte de grama, poda de árvores e retirada de entulhos nos bairros. A concentração será na Rua Vila Velha, 48, em frente à Associação dos Moradores da Vila C. A apresentação do projeto será às 8h30, com a presença da prefeita Inês Weizemann e o diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Nelton Friedrich.

Organizado pela secretaria municipal de Meio Ambiente, essa primeira edição marcará uma rotina de mutirões, realizados quinzenalmente em diferentes pontos da cidade. O próximo bairro contemplado com a ação é a região do Porto Meira.

De acordo com a secretária de meio ambiente, Ana Biesek, a iniciativa vem fortalecer as ações já pela Secretaria para melhorar o aspecto urbano do município.

“Queremos uma cidade mais limpa e organizada, contamos com o apoio da população na data, para retirar também os entulhos de casa e levar até os eco pontos”, informou a secretaria.

No sábado a prefeitura disponibilizará cinco caçambas em diferentes locais do bairro para recolher os lixos das casas. Os pontos estão localizados na Rua Goiânia, próximo ao campo de futebol, rua Vila Velha, esquina com rua B, rua Brasília, esquina com rua F, rua São Paulo, esquina com rua G, rua Manaus, esquina com rua D.

Todos os Eco Pontos estarão com faixa de identificação. “A população pode colocar para fora de casa o que não utilizam mais, ou levar direto ao eco ponto. Lembramos que não estaremos recolhendo eletrônicos, pilhas, baterias e restos de obras”, destaca Ana.

Dengue

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também estará presente no mutirão para realizar ações de combate a dengue. “O CCZ vai fazer uma vistoria no bairro, para combater os focos de dengue, além de orientar a comunidade para continuar as vistorias em seus quintais. Lembramos que para manter a cidade limpa contamos com a ajuda do iguaçuense, queremos levar conhecimento e pedir o comprometimento da população para manter a limpeza”, conclui Biesek.