Nesta sexta, 24, o prefeito Chico Brasileiro fez dois anúncios importantes sobre o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Um deles é que a Prefeitura volta a ter o controle administrativo depois de 12 meses de intervenção do Estado. Durante a solenidade, o prefeito também anunciou os membros do Conselho Curador da Fundação Municipal de Saúde, membros da Diretoria do Hospital e o novo Diretor Presidente do HM.

O nome escolhido para assumir a gestão do Hospital Municipal é o ex-diretor do HU de Cascavel, Sergio Moacir Fabriz. Segundo ele, o principal objetivo a partir de agora “é avançar para que o HMFI seja transformado em um Hospital de ensino, trazendo as Universidades como a Unila e a Unioeste, melhorando a qualidade assistencial à população de Foz e da região”, disse Fabriz.

Para o prefeito, a retomada do controle administrativo representa um momento importante do resgate da credibilidade do Hospital Municipal. “A partir de hoje volta a ser administrado pela Fundação Municipal de Saúde, para isso formamos um conselho curador, com representantes da sociedade iguaçuense, para dar transparência e definir ações que o Hospital precisa realizar. O Estado continuará ajudando financeiramente e para nós representa uma grande vitória, pois saímos da condição de intervenção para um momento de resgate da credibilidade, pegando o Hospital com as contas em dia, com a missão de seguir avançando e implementando serviços, trazendo as universidades, transformando o HM em Hospital de ensino melhorando assim a complexidade assistencial”, argumentou Chico Brasileiro.

Em novembro de 2016, o Governo do Paraná oficializou a intervenção no HMFI por seis meses, prorrogando o prazo pelo mesmo período em maio deste ano. A medida foi tomada após o Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Estadual (MPE) recomendarem a intervenção por conta de dívidas e irregularidades cometidas na unidade em anos anteriores. Agora, a gestão completa fica sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde, que por meio do Conselho Curador e da Diretoria irá definir as novas medidas administrativas.

Conselho Curador

O Conselho Curador ficou formado por treze integrantes, sendo a presidente a secretária municipal de Saúde, Inês Weizemann, Maria de Lourdes Almeida, indicada pela Unioeste, Daniel de Souza Barcellos, Alexandre Teixeira, Evandro Ferreira, indicados pelo Município, Valter Cândido Domingos, indicado pela OAB, Evandro Stelle Teixeira Filho, indicado pelo CRA, Fabio de Mello, indicado pelo conselho regional de secretários municipais de saúde, Ademir Ferreira de Souza, indicado pelo Estado, André Ricardo Di Buriasco, indicado pelo Conselho Municipal de Saúde, Itelmo Germano Dere, indicado pelos servidores municipais, Claudiana Rodrigues da Silva François, Rogério Quadros, indicado pela Câmara de Vereadores.

Diretoria Administrativa

Diretor-Presidente, Sergio Moacir Fabriz, Diretora assistencial, Elizane Galli, Diretora administrativa financeira, Neuci Mai, e, Diretor Técnico, Fabio Marques.

Presenças

Na solenidade realizada nesta sexta-feira, estiveram presentes, o vice-prefeito, Nilton Bobato, secretários e diretores municipais, corpo clínico do Hospital Municipal, enfermeiros e funcionários do HMFI, representantes da Unioeste, da Unila, da Acifi, do Codefoz, da Câmara de Vereadores, do Comus, Secretaria de Estado da Saúde, entre outras autoridades.