A fila de espera por vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) de Foz do Iguaçu será reduzida a partir de março, com vagas em período integral e meio período. A Secretaria de Educação iniciou o processo de chamamento de 75 professores aprovados em concurso, os professores serão encaminhados a centros com mais demanda de professores e para o CMEI Rubens Alves, no Jardim São Paulo. O CMEI deve ser inaugurado na primeira quinzena do próximo mês.

Atualmente são atendidas sete mil crianças na educação infantil, com o acréscimo de professores número será superior a 7.500 atendimentos.

O secretário de educação, Fernando Ferreira Souza Lima, explica que os 75 professores devem se apresentar no dia 2 de março, parte dos professores será encaminhada aos centros já abertos e outra parte ficará em treinamento para o CMEI Rubens Alves.

“No momento eles estão cumprindo a legalidade, apresentando a documentação e exames necessários. No dia 2 de março estarão aptos a assumir seus postos de trabalhos e encaminhamos para cada CMEI que irão exercer a atividade”, adianta Fernando.

No caso do CMEI Rubens Alves, a estrutura do local foi concluída em 2012, entretanto, devido à falta de professores não teve atendimento. “Após o treinamento dos professores já iremos inaugurar a unidade. Vamos abrir as matrículas e quando esse processo estiver pronto, até o dia 15 de março”, disse o secretário. O CMEI tem capacidade para atender até 600 alunos.

Os pais da região devem ficar atentos à convocação para a matrícula. “Nós temos uma relação de crianças que estão na lista de espera, os pais dessas crianças serão comunicados sobre as vagas e convocados para ir até a unidade fazer a matrícula nos próximos dias”.

Período integral

De acordo com o secretário de educação entre as novas turmas também estão turmas em período integral. “Em praticamente todos os CMEIs temos uma turma em período integral, a nossa ideia é colocar pelo menos mais uma turma, aumentando o número de turmas atendidas em período integral. Será estudado quantos professores serão encaminhados para cada um dos 37 CMEIs de acordo com a demanda”, acrescenta Fernando.