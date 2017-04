A maior diferença encontrada pelo Procon foi de um ovo de chocolate 150g. Em um estabelecimento o produto custava R$ 28,90, enquanto que em outro local de venda o item tinha o preço de R$ 49,99. Uma diferença de 72,98%.O Procon realizou uma pesquisa para avaliar o preço de ovos de chocolate nos dias que antecedem a Páscoa. Foram analisados 96 itens de cinco marcas, entre ovos de chocolate e caixas de bombons. De acordo com o levantamento feito em nove estabelecimentos comerciais da cidade, a variação é de até 72,98% no preço dos produtos.

Já com relação ás caixas de bombons, a maior variação foi encontrada em uma determinada marca. Os preços encontrados foram de R$ 7,48 e R$ 11,98, ou seja, 60,16% de diferença no valor do mesmo produto.

Ainda de acordo com o órgão do consumidor, os ovos de chocolate tiveram um aumento em torno de 10,5% em comparação ao ano passado. Já as caixas de bombons subiram 13% em relação a 2016. A variação geral de preços no comparativo com o ano anterior foi de 13%.

“É importante que os consumidores pesquisem os preços antes da compra e avaliem a qualidade dos produtos”, recomendou a diretora do Procon, Ricarda Agnes.

Ainda de acordo com ela, a pesquisa reforça o papel do órgão em oferecer aos consumidores, que não dispõe de tempo, a possibilidade de avaliar o preço e marcas através do levantamento.

Acesse a pesquisa AQUI.