O Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Cepecon) da Unila divulgou, nesta semana, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Foz) referente ao mês de dezembro. Além dos 18 itens que compõem a cesta básica, os pesquisadores levantaram os valores dos produtos da ceia de Natal. A pesquisa mostrou que, nos supermercados de Foz do Iguaçu, o preço dos produtos natalinos varia em até 200%. “Verificamos que há muita diferença entre os preços de um mesmo produto. Então, vale a pena o consumidor montar sua cesta de fim de ano baseado no IPC-Foz e pesquisar os produtos natalinos para poder economizar e não comprometer o orçamento nessa época”, explica o coordenador do projeto, professor Henrique Kawamura. O relatório pode ser acessado na íntegra aqui.

A maior diferença foi verificada no biscoito tipo champanhe, com uma variação de 233%, e no carvão vegetal. O preço do pacote de 4kg de carvão varia em até 191% nos 12 locais de compra pesquisados. Entre as carnes típicas de final de ano, foi registrada uma variação de 143% no preço do quilo do lombo, 100% no pernil, 80% no frango, 70% no peru e 28% no chester. “Sabendo dessas variações, é possível se planejar e escolher aqueles produtos cujos preços estão mais baratos”, completa Kawamura.

Uma alternativa para os consumidores é optar por cortes de carne bovina e suína, que tiveram redução neste fim de ano. O preço da paleta bovina, por exemplo, está 9,2% menor do que no mês de novembro. A pesquisa também aponta redução no valor do coxão mole (5,8%) e na bisteca suína (3,28%).

Cesta básica

Nos produtos da cesta básica, o Cepecon verificou um aumento de 0,61% em relação ao mês de novembro. Apesar da variação positiva, os preços aumentaram menos que na comparação entre outubro e novembro, quando o índice foi de 1,92%. Entre os itens que tiveram aumento nos preços, destaca-se o leite e derivados. O leite UHT teve aumento de 9,8%, o queijo muçarela 7% e o leite em pó 1,08%. Por outro lado, o iogurte e as bebidas lácteas apresentaram queda de 7,7%.

Entre as frutas, foi observada uma variação positiva de 36% na melancia. Maçã e banana nanica aumentaram 11,07% e 12,5%, respectivamente. Em contrapartida, a laranja-pera teve uma queda de 13,1% em dezembro. Também está mais barato o quilo da maçã (2,6%) e do mamão (6,8%).

Os itens com maior queda no preço, em dezembro, foram a batata e a cenoura. O preço da batata reduziu em cerca de 27%. Isso ocorreu, de acordo com o boletim, “em consequência do atraso no plantio devido à falta de chuva que ocasionou uma maior concentração de oferta na segunda quinzena de dezembro”. A cenoura também teve seu preço reduzido em 10,8% devido à intensificação da colheita nas regiões produtoras.