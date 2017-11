O Sindicato dos Professores e Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Foz do Iguaçu (SINPREFI) convocou Assembleia Geral para esta quarta-feira, 22, para tratar, entre outros temas, de uma possível manifestação que tornará pública a indignação dos profissionais da área da Educação em relação à falta de cumprimento de direitos conquistados nos últimos anos. A Assembleia será na Escola Municipal Elenice Milhorança (Rua Di Cavalcanti, 523, Jardim América), com primeira chamada às 18h, e segunda chamada às 18h30. “Isso é parte da nossa luta,” explicou Maria Rice, presidente do SINPREFI. Para a diretora de formação do sindicato, Elaine Ribeiro, chegou a hora de posicionamentos mais concretos. “Temos pendências, conquistadas com muito trabalho, desde 2013. Não dá mais para esperar!”

Um dos temas da Pauta de Negociação com a Prefeitura – tratativa formal de resolução dos problemas pendentes que se iniciou em agosto – é o pagamento do Prêmio do IDEB (14° salário para professores de Ensino Fundamental, pelo resultado do IDEB em 2013 e 15° salário para professores da Educação Infantil, pelo IDEB de 2014). Além disso, os professores aguardavam ainda para o mês de setembro o pagamento da referência salarial em função de 160 horas de capacitação comprovadas com documentação. Outra reivindicação pendente são as referências salariais para os professores da Educação Infantil, previstas no Plano de Carreira. “Vamos debater que ação iremos tomar pra tornar público nosso descontentamento. Isso pode ir desde uma manifestação até um estado de greve,” indicou a secretária do SINPREFI, Marli Queiroz.

Outros temas que serão tratados em Assembleia:

– Debate sobre Projetos “Ideologia de Gênero” e “Escola sem Partido”

– Informações sobre a Emenda 47/aposentadoria