A APP-Sindicato/Foz está mobilizada em frente à sede do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Foz do Iguaçu, órgão da Secretaria da Educação do Paraná. A ação coordenada acontece nos NREs de todo o Estado, sendo uma nova tentativa dos educadores para requerer do governo a abertura das negociações e a revogação da resolução 113/2017, como forma de evitar a deflagração da greve da educação.

Conhecida como a “Resolução da Maldade”, a normativa 113/2017, instituída pelo Governo do Estado, fere a legislação ao reduzir a hora-atividade e estabelecer punição, durante a distribuição de aulas, aos servidores que cumpriram afastamentos legais, incluindo as licenças médicas. As medidas, impostas pelo governo sem diálogo com a categoria e o sindicato, atacam direitos históricos, prejudicam o processo ensino-aprendizagem e resultarão no desemprego de 7 mil professores (as).