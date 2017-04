A possibilidade de encerramento das atividades do programa Escola de Pais, mantido pela Aldeias Infantis SOS Brasil, em Foz do Iguaçu, trouxe à cidade uma comitiva composta por três representantes da entidade: Sandra Greco da Fonseca – gestora nacional da Aldeias Infantis SOS Brasil; Ângela Rosalez – gestora nacional das Aldeas Infantiles SOS Colômbia e Nádia Garrido – diretora de desenvolvimento de programas das Aldeias Infantis SOS para a América Latina e para o Caribe.Estão previstas: reuniões, visitas a moradores e participações em Rodas de Conversa para presenciar o apoio prestado pela equipe técnica às famílias atendidas. A agenda de compromissos começou nesta quarta, 05, com a apresentação do programa realizado em Foz do Iguaçu – único no país e segue até sexta-feira, 07.



A gestora nacional da Aldeias veio à fronteira para acompanhar de perto esse trabalho que é reconhecido internacionalmente. “Estamos aqui porque acreditamos que a Escola de Pais possibilita que a Aldeias cumpra seu princípio maior: o entendimento de que o melhor lugar para a criança viver é com sua família”, explicou Sandra Greco da Fonseca. Já a gestora nacional da Aldeas Infantiles SOS Colômbia, Ângela Rosalez, queria ter contato, pela primeira vez, com um trabalho tão completo e propor um intercâmbio de informações com experiências realizadas na Colômbia. A diretora continental, Nádia Garrido, destaca que ouviu falar muito da Escola de Pais como ação de prevenção e, por isso, “quis conhecer tudo pessoalmente”. Segundo ela, “o que é feito em Foz terá alto impacto nas estratégias da Aldeias até 2030 para países da América Latina e do Caribe, porque foca no direito de se viver em família”.

Por que o programa Escola de Pais interessa tanto?

O programa Escola de Pais foi criado para evitar que crianças sejam encaminhadas a casas-lares ou abrigos. Atende pais que estão prestes a perder a guarda dos filhos por abandono, maus-tratos, negligência… É a última chance dada a eles pela justiça. “Eles frequentam Rodas de Conversa com psicólogas e assistentes sociais e são visitados em casa para que seja comprovada a mudança de comportamento em relação à criação dos filhos,” explica Rita Borges, coordenadora do programa. Quatro regiões da cidade são atendidas: Três Lagoas, Portal da Foz, Cidade Nova e Porto Meira. Em dois anos de funcionamento, a Escola de Pais evitou o acolhimento de 32 crianças, além de combater outras formas de exploração e violência infanto-juvenil. Isso representa uma economia de aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) aos cofres públicos, porque se evita a manutenção de vagas em casas-lares.

Programa está com os dias contados

Depois de dois anos de funcionamento e comprovada eficácia na atuação, a Escola de Pais não poderá ir muito além por falta de verba. Até agora, o programa foi mantido com financiamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que permite que projetos como esse sejam contemplados, no máximo, por dois anos consecutivos – o que já ocorreu. “Recebemos alguma ajuda de custo vinda de doações, mas ainda não é o suficiente para a continuidade como gostaríamos,” lamenta Rita.

Campanha de Arrecadação

Desde o dia 13 de março há uma campanha de arrecadação no formato de crowfounding em andamento, com doações via internet. Já houve um “Telefonaço”, em que voluntários disseminaram as informações sobre a campanha entre amigos; o lançamento de um vídeo que contém depoimentos de famílias atendidas, relatando a transformação que ocorreu nas relações entre pais e filhos; agora, estão sendo postados, em redes sociais, vídeos com desafios, em que uma pessoa desafia outras cinco a contarem uma história de família ou fazerem a doação. Até agora, 70 doadores se inscreveram na plataforma da campanha, doando o total de R$ 3.070 (três mil e setenta reais), o que representa apenas 8% da meta. “Precisamos de mais adesão, se não, o programa não terá como custear as despesas,” alertou o coordenador da campanha de arrecadação, Bruno Oliveira.

Outra ação que deu esperança aos coordenadores da Escola de Pais foi Canja do Galo Inácio, uma canja solidária servida na terça-feira de Carnaval, em Foz do Iguaçu. A renda desse ano, total de R$ 7.284,19 (sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) foi revertida para a Escola de Pais.

A plataforma para doações via internet é:

www.kickante.com.br/ escoladepais