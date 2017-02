Jovens entre 16 e 24 anos que possuem interesse em trabalhar no setor turístico de Foz do Iguaçu poderão se inscrever até o dia 04 de março para o Trilha Jovem Iguassu. São 120 vagas para participar do projeto de formação profissional executado pelo PoloIguassu em parceria com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (Fundação PTI) e a Itaipu Binacional.

Mais de mil jovens já foram atendidos pelo Trilha Jovem, que teve início em 2006. O projeto proporciona a capacitação dos participantes e o direcionamento ao mercado de trabalho no setor turístico. Em Foz do Iguaçu, possui apoio de diversas instituições e empresas da área.

O prazo do término das inscrições é dia 4 de março. Os interessados devem efetuar o cadastro no site do projeto (www.trilhajovem.com.br) e comparecer à palestra de esclarecimento, que será uma apresentação e também a primeira fase do processo seletivo. O evento será realizado no dia 4 de março, às 14h, no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC).

Na palestra, os jovens devem estar acompanhados dos pais ou de um responsável e devem levar uma caneta e cópia do RG, CPF, declaração de matrícula ou histórico escolar do ensino médio, comprovante de renda e comprovante de endereço.

Atividades

A carga horária total da capacitação é de 580 horas, divididas entre atividades presenciais, realizadas no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), atividades desenvolvidas de forma autônoma pelos próprios jovens e vivência profissional supervisionada em empresas do setor.