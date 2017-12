Muitas noites vão ser de “Noite Feliz” nesse mês de dezembro, com o Natal de Foz. A programação de shows e apresentações na Praça da Paz e no Gramadão está imperdível, com atrações de terça-feira a domingo que vão desde o tradicionalíssimo Coral da Itaipu até a inovadora troupe Luz da Lua. Sem falar nas atrações fixas na Praça da Paz de terça a domingo: a presença do Bom Velhinho na Casa do Noel, o Túnel de Luz e a Fábrica de Brinquedos.

Nesta terça-feira, 05, a partir das 19h, na Praça da Paz, tem Cris Mark Acústico. Em seguida, o Coral Infantil do CAIC Porto Meira encanta com as vozes da criançada e o Duo Versão Contrária fecha a noite com muito pop rock.

Também na Praça da Paz, na noite de quarta-feira, 06, tem Banda Luana, Coral Canto em Canto e apresentação da bailarina Aline Galvan, do quadro Ding Dong (Domingão do Faustão). Na quinta, 07, o mesmo palco recebe a dançarina Regina, em uma apresentação de balé, seguida do Coral Todocanto e, fechando a noite, o Coral da Itaipu, a partir das 21h.

A sexta-feira, 08, tem trupe Luz da Lua, Coral do Idoso e Grupo de Dança do CCI a partir das 19h, na Praça da Paz. Para quem perdeu ou quiser ver de novo, o Coral de Itaipu se apresenta novamente no mesmo local.

No sábado. 09, e no domingo, 10, as apresentações de Natal acontecem no Gramadão da Vila A. Os jovens do Projeto Viola Lindeira se apresentam a partir das 20h30 com clássicos natalinos e sucessos da música caipira. Um show perfeito para toda a família.

Todas as apresentações são gratuitas e não é preciso adquirir convites – é só chegar e curtir. De terça a sexta, na Praça da Paz, também tem Cantinho da Leitura para os pequenos. Divirta-se!

O Natal de Foz é uma parceria da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Iguassu Convention and Visitors Bureau e Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, com patrocínio da Acifi, Cataratas do Iguaçu S.A., Fecomércio, Sanepar, Governo do Estado do Paraná, Itaipu Binacional e apoio do Fundo Iguaçu, Itamed e Sindilojas.