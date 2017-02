A secretaria de Planejamento concluiu o projeto inicial de rotatória na Avenida das Cataratas, em frente ao shopping Catuaí Paladium. A mudança vai facilitar o acesso de turistas e consumidores que visitam o local, evitando fazer o contorno no trevo rumo à Argentina. O projeto contempla ainda uma lombada elevada para travessia de pedestres com semáforo e parada de ônibus.

O superintendente do shopping, Francisco Cartaxo destaca que essa é uma necessidade desde a abertura do shopping, tanto para os consumidores quanto para os funcionários e investidores do local. “Estamos com um projeto aprovado para instalação de um semáforo para pedestres, estávamos aguardando o projeto para realizar a instalação, o que já vai auxiliar o consumidor imediatamente”, disse Cartaxo.

O ponto de ônibus também é dependente do projeto da rotatória. A topografia do terreno será feita para instalar o local de instalação do ponto. “Um fator interage com o outro e precisamos levantar toda a topografia para contemplar o espaço com as necessidades”, disse o diretor de Gestão e Projetos, Elsidio Cavalcante, que responde pela secretaria de Planejamento.

Segundo Cavalcante, o próximo passo é a realização de um levantamento de custos para a construção. “O projeto foi desenvolvido pela secretaria de planejamento e obras em parceria com o Foztrans, agora vamos levantar os custos da obra”, disse. A previsão é que próximos quinze dias o orçamento da obra esteja pronto.

Cartaxo destaca que a rotatória oferecerá mais segurança aos consumidores. “Quando fica no trevo para retornar apresenta um pouco de risco. Com essa facilidade os clientes do empreendimento terão mais segurança”, concluiu.