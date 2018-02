As atrações do projeto Mais Verão – Nos Caminhos ao Lago de Itaipu, que tem apoio de Itaipu Binacional, seguem neste final de semana, no sábado, 17, e domingo, 18, em mais três municípios da região Oeste do Paraná: Terra Roxa, Santa Helena e Missal.

Estão programadas competições de futebol, vôlei de praia, bocha, handebol, futebol sete, vôlei e futevôlei. Além dos torneios, as organizações locais prepararam uma série de atividades para entreter o público.

No último final de semana, feriadão de carnaval, a festa foi em Marechal Cândido Rondon, São José das Palmeiras e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul – único município fora do Paraná.

“Foi um sucesso, a praia ficou movimentada. Atingimos todos os nossos objetivos”, comemorou Cristiano Metzner, responsável pela organização em Marechal Cândido Rondon.

No município, o torneio reuniu 26 duplas de vôlei de praia (17 masculinas e nove femininas) e 12 duplas de beach tennis – totalizando quase 80 atletas. “Também tivemos recreação, como rapel, caiaque e outras atividades. Quem participou, curtiu muito o evento”, disse Cristiano.

Em São José das Palmeiras, foram 15 equipes de futebol de areia (masculino) e mais de 15 duplas de vôlei (masculino e feminino). Em Mundo Novo (MS), oito equipes de futebol de areia disputaram o torneio e 13 duplas de vôlei (dez masculinas e três femininas). “A população compareceu e tivemos um ótimo público”, afirmou Jhonatan Martins, da organização local.

A edição de 2018 do projeto Mais Verão começou nos dias 3 e 4 de fevereiro. No total, serão 14 finais de semana em 14 municípios da região. A última etapa ocorre nos dias 3 e 4 de março em Foz do Iguaçu e Pato Bragado.