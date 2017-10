A Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Medianeira (UTFPR/MD) recebe, nesta quinta-feira, 26, às 19h, a palestra “Amor Próprio” ministrada pela psicóloga Marinalva Callegario. A iniciativa tem como objetivo abordar questões sobre a saúde emocional e física de mulheres diagnosticadas com câncer de mama, além de divulgar o projeto social Mechas de Solidariedade, desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção da instituição.

Criado em 2015, o projeto visa a sensibilização da comunidade universitária e geral sobre a importância da saúde feminina, cuidado e autoestima das mulheres que sofrem com os efeitos do tratamento quimioterápico, e também estimular a doação de mechas de cabelo para a equipe do Projeto Peruca Solidária e Hospital do Câncer de Cascavel (UOPECCAN). Atualmente, o projeto conta com 12 acadêmicos voluntários e orientação de 2 professores.

Só em 2016, o projeto arrecadou 23 mechas e pretende aumentar a quantidade em 2017, a partir da mobilização social. Os cortes de cabelo são realizados por um profissional qualificado e sem custo, sendo necessário 20 centímetros de comprimento de cabelo com ou sem química.

Outra ação será o Corte Solidário previsto para o próximo domingo, 29, no Centro de Estética e Beleza POLLYMAX, das 08h30 às 12h, em Medianeira. Para realizar a doação é preciso realizar agendamento prévio.

O Projeto conta com parcerias da UTFPR-MD, SANEPAR e ROTARY, e está aberto à novas colaborações com empresas e instituições públicas e privadas, para que novas ações sejam realizadas e fortalecidas na região com foco no Outubro Rosa.

Serviço

Formulário para doação de mechas aqui.

Contato: (45) 99855-5842 – Patricia

Facebook

Instagram

Caixinha Mechas de Solidariedade para coleta de cabelo (Medianeira):

– Channel Salão;

– Pollymax Cabeleireiro;

– Instituto de Beleza Voga Ltda;

– Centro de Beleza Leda May;

– Guilherme Wentz Hairdresser;

– Essenza by Cris Brod;

– Salão da Beleza;

– Salão Maria Bonita.