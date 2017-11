Voluntários, adolescentes, jovens e pais dos beneficiários do projeto “Um chute para o futuro” participam da pré-conferência de cultura, neste sábado, às 14 horas, na sede da entidade. Além de debater e avaliar as políticas públicas do setor, a comunidade elegerá propostas que contribuam para a desenvolvimento artístico-cultural no município.

O encontro é uma etapa preparatória para 4ª Conferência Municipal de Cultura, que tem abertura no dia 08 de dezembro. Instância de deliberação da sociedade civil, em conjunto com representantes dos órgãos públicos, a conferência é realizada pelo CMPC (Conselho Municipal de Políticas Culturais), com o apoio da Fundação Cultural.

Localizado no Jardim Irma, no Porto Belo, o projeto “Um chute para o futuro” foi criado em 2005 e atualmente atende 268 crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades de cultura, esporte e cidadania. A lista de espera formada por pessoas interessadas em integrar as ações do projeto soma mais de 2.500 moradores.

O fundador do projeto, Ronaldo Cleber Cáceres, ressalta a importância de receber a pré-conferência. “O projeto tem um grande vínculo com a comunidade, que poderá participar do encontro e debater melhorias para a cultura”, afirma. “Em nossa ONG, usamos a cultura para descobrir talentos e como ferramenta de transformação social”, completa.

Mutirão pela cultura

De acordo com o presidente do Conselho de Cultura, José Luiz Pereira, estão sendo realizadas várias pré-conferências preparatórias em comunidades, associações artísticas, coletivos culturais e espaços públicos. As atividades são mantidas preferencialmente em regiões populares. Já foram organizados três encontros, no Porto Meira, na Vila C e no bairro Cidade Nova.

“Para realizar pré-conferências, basta que a pessoa interessada entre em contato com o Conselho de Cultura para agendar a atividade”, explica José Luiz Pereira. “A intenção é envolver a população no debate, pois quanto mais diálogo, mais propostas construtivas surgirão para melhorarmos o panorama da arte e da cultura em nossa cidade”, conclui.

PRÉ-CONFERÊNCIA DE CULTURA

Data: sábado, 25, às 14 horas

Local: Projeto “Um chute para o futuro” (Rua Veiga, Jardim Irma)

Agendamento de pré-conferências: (45) 99930-1529