Empresários e instituições de ensino superior podem participar da capacitação “Promotores para a Inovação e Desenvolvimento”. O curso terá como resultado a elaboração de projetos de inovação voltados ao desenvolvimento da região Oeste do Paraná, que poderão ser cofinanciados. As inscrições para a formação ficam abertas até o dia 11 de março.

A partir da capacitação, que é promovida pelo Programa Regional de Formação para o Desenvolvimento Econômico Local com Inclusão Social (ConectaDEL) e o Sistema Regional de Inovação (SRI), os participantes vão apresentar um projeto com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas entre universidades e empresas; e dar apoio aos laboratórios e centros de pesquisa, tecnologia e inovação. As propostas para concorrer ao cofinanciamento devem ser concluídas até julho, quando encerram as aulas teóricas do curso.

Para o cofinanciamento das propostas selecionadas, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e a Fundação Araucária destinarão até R$ 100 mil por projeto, desde que os projetos sejam elaborados com pelo menos três entidades proponentes e com a participação de um dos alunos do curso, conforme critérios estabelecidos no edital. Essas entidades devem realizar a contrapartida econômica ou financeira para complementar 50% do projeto.

O curso será uma oportunidade para empresários e representantes das universidades gerarem parcerias que beneficiem ambas as partes. Desta forma, por exemplo, os empreendedores poderão dar escalabilidade a produtos em fase de desenvolvimento e as instituições de ensino podem verificar a necessidade de um produto para o mercado. Se os projetos forem selecionados, poderão gerar rentabilidade para todos os envolvidos.

A formação tem duração total de 100 horas e são oferecidas 80 vagas. As aulas do curso serão ministradas por profissionais de referência nacional em dois polos: Medianeira e Toledo. Entre os temas dos oito encontros presenciais que estão no cronograma da capacitação, estão gestão da inovação e inteligência competitiva, financiamento à inovação e captação de recursos e gestão de riscos.

O primeiro módulo do curso abordará a temática Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento e será ministrado pelo Professor Dr. José Eustáquio Ribeiro, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), professor do curso de pós-graduação em Agronegócio da Universidade de Brasília (Propaga-UnB) e doutor em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Ele realizou pesquisa de doutoramento na Universidade de Bordeaux, no Groupe de Recherche en Économie Théorique et Appliquée (GREThA). Na esfera federal, desenvolve e avalia políticas públicas de inovações tecnológicas, com ênfase na agricultura.

O edital completo do ConectaDEL Inovação está disponível aqui. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail conectadel@pti.org.br ou pelo telefone (45) 3576-7247.

Sobre o ConectaDEL

O ConectaDEL atua no Brasil desde 2013, resultado de convênio entre o PTI e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Fundo Multilateral de Investimento (FOMIN), com o apoio da Itaipu Binacional. Em parceria com o Programa Oeste em Desenvolvimento, o ConectaDEL realizou, entre 2013 e 2017, cursos de formação que possibilitaram a capacitação de agentes locais, o estímulo a gestão integrada, de caráter público-privado, e o cofinanciamento de projetos cooperados com 18 instituições da região.

No ano passado, sete propostas foram selecionadas para receber cofinanciamento para implementação. Entre elas, a criação de um espaço empreendedor e de inovação no campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Palotina e a implantação de um Centro de Inovação Tecnológica em Assis Chateaubriand.