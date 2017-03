Nesta semana, a Rede Cinemark deu início à temporada de descontos no Shopping Catuaí Palladium, em Foz do Iguaçu, com a promoção Tá Barato Demais, todos os dias da semana (exceto feriados). Os valores das sessões 2D e 3D variam entre R$ 8 e R$ 11,50. Os amantes da sétima arte podem aproveitar a promoção para assistir no fim de semana e até a próxima quarta, 08, os filmes: A Muralha, Bugigangue no Espaço, Cinquenta Tons Mais Escuros, La La Land – Cantando Estações, Internet – O Filme, Logan e Monster Trucks.

A compra do ingresso pode ser antecipada pela internet na página www.cinemark.com.br/fozdoiguacu, e pessoalmente na bilheteria ou terminais de autoatendimento do Cinemark. As salas do complexo no Catuaí Palladium tem capacidade para 1.214 espectadores. São seis salas com confortáveis cadeiras no estilo love seat e projeções em tecnologia em 3D.