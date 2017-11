O Pronatec oferece vagas gratuitas para 53 cursos à distância em Foz do Iguaçu. As inscrições podem ser feitas na Agência do Trabalhador entre os dias 28 e 30 de novembro. O horário de atendimento é das 8h às 14h.

O candidato vai realizar a inscrição na Agência do Trabalhador. No dia deve levar cópia de documentos pessoais e comprovante de residência. Se o participante for menor de idade, também é necessária a apresentação de dados pessoais do responsável.

Os alunos precisam confirmar as matrículas no período de 11 a 30 de dezembro. Eles vão receber um e-mail para concluir o processo de inscrição.

Os cursos terão início dia 11 de dezembro com o término no dia 30 de abril do ano que vem. A carga horária é de 160 horas. A idade mínima exigida é de 16 anos. A escolaridade mínima é de acordo com o curso desejado.

Não há horário para participar das aulas, uma vez que os cursos são online. É importante frisar também que cada candidato terá direito a se inscrever em apenas um curso. Caso o aluno já esteja inscrito em outro curso ofertado pelo Pronatec neste ano, uma nova matrícula será cancelada.

Ao final do curso, o Pronatec emitirá automaticamente um certificado de conclusão.

A Agência do Trabalhador está localizada na Rua Xavier da Silva, número 834, Centro. Mais informações pelo telefone é 3545-5450.

Veja abaixo a lista de cursos:

• Agente Comunitário de Saúde

• Agente de Alimentação Escolar

• Agente de Combate às Endemias

• Agente de Gestão de Resíduos Sólidos

• Agente de Limpeza Urbana

• Agente de Observação de Segurança

• Ajudante de Obras

• Agente de Microcrédito

• Almoxarife

• Almoxarife de Obras

• Assistente Administrativo

• Assistente de Crédito e Cobrança

• Assistente de Controle de Qualidade

• Assistente de Crédito e Cobrança

• Assistente de Faturamento

• Assistente de Logística

• Assistente de Recursos Humanos

• Assistente de Tesouraria

• Assistente de Secretaria Escolar

• Assistente Financeiro

• Auxiliar de Fiscalização Ambiental

• Auxiliar de Farmácia de Laboratório de Entomologia Médica

• Auxiliar de Laboratório de Saneamento

• Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de Água

• Auxiliar de Saúde Bucal

• Cadista para a Construção Civil

• Comprador

• Cuidador de Idoso

• Cuidador Infantil

• Desenhista da Construção Civil

• Espanhol Básico

• Gestor de Microempresa

• Higienista de Serviços de Saúde

• Inglês Básico

• Inspetor de Qualidade

• Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras)

• Laborista de Solos

• Lactarista

• Língua Brasileira de Sinais (Libras) Básico

• Mensageiro

• Monitor de Uso e Conservação de Resíduos Hídricos

• Operador de Computador

• Operador de Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos

• Operador de Caixa

• Operador de Produção de Fármacos e Medicamentos

• Operador de Produção em Unidade de Tratamento de Resíduos

• Operador de Tratamento de Águas e Efluentes

• Operador de Tratamento de Resíduos Sólidos

• Produtor de Cerveja

• Promotor de Vendas

• Recepcionista

• Recepcionista em Serviços de Saúde

• Reciclador

• Representante Comercial

• Vendedor