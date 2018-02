O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e a Prefeitura de Foz do Iguaçu realizam na próxima terça-feira, 20, a partir das 19h, na Câmara de Vereadores, a II audiência pública para apresentação e entrega do relatório preliminar do Plano de Mobilidade Urbana de Foz do Iguaçu. Esse relatório tem base nas discussões em encontros, realizados nos últimos dois meses, com representantes de várias instituições ligadas ao trânsito da cidade.

Nesta segunda audiência pública, a intenção é apresentar à comunidade um relatório preliminar com sugestões de propostas e, ouvir da população os pontos que deverão ser melhorados para a produção do plano final que será entregue em uma terceira audiência, prevista para o dia 19 de março.

O PTI assumiu o compromisso de elaborar o Plano de Mobilidade Urbana do Município, em uma parceria com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, apoio da Itaipu Binacional e outras instituições, associações e Universidades. O Plano de Mobilidade apontará diretrizes de mudanças a serem implementadas na cidade para melhorar o fluxo do trânsito, do transporte coletivo, em mobilidade geral, servindo como um instrumento de referência para os próximos anos.

Lei Federal

O projeto que envolve o Plano de Mobilidade está previsto na Lei Federal 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e estabelece que os municípios apresentem um Plano de Mobilidade para poder receber recursos do Governo Federal, destinados ao investimento em mobilidade, como a construção de ciclovias, calçadas, melhora do transporte coletivo, e de outras formas de modais.

O Município de Foz do Iguaçu tem até abril de 2018 para apresentar ao Ministério das Cidades o Plano de Mobilidade, elaborado e aprovado pela sociedade. Para isso, o PTI está à frente com o Município na organização deste processo.

“É importante a participação de todos na segunda audiência pública para a construção de um Plano que torne a cidade mais sustentável, que melhore a qualidade de vida da nossa população e para melhor recebermos os turistas”, disse o Diretor de Gabinete da Prefeitura de Foz, Kalito Stoeckl.

Para o Gerente de Infraestrutura e Obras do PTI, Rudi Eduardo Paetzold, faz parte do DNA do Parque o desenvolvimento do território regional, por isso, parcerias como esta são fundamentais. “A cooperação com a Prefeitura da cidade permite que o PTI contribua com o crescimento de Foz do Iguaçu”, disse Paetzold.