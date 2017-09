Nesta sexta-feira, 22, a banda Big Time Orchestra fará uma apresentação única em Foz do Iguaçu. O evento encerra as atividades da Primavera Universitária, evento realizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) a fim de aproximar a comunidade da academia por meio da promoção de atividades artísticas como leitura, poesia, teatro, esporte, recreação e política.

A apresentação musical é resultado de parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI). O show é gratuito, aberto para toda a comunidade, e acontece no Auditório Alcibíades Luiz Orlando, no Campus Unioeste, às 19h30. Não é necessária a inscrição prévia.

A Big Time Orchestra é considerada uma das principais “big band” do país. Seu repertório inclui releituras de clássicos do swing, pop, rock e soul, que faz do seu show espetáculo, tendo como marcas registradas a irreverência e a descontração dos músicos. Entre as referências performáticas e contagiantes da banda destacam-se clássicos do rock ‘n’ roll como Elvis Presley, Paralamas do Sucesso, The Beatles, Jorge Ben Jor, Ray Charles, Tim Maia, Barão Vermelho, The Police, Frank Sinatra, U2, entre outros.

A parceria entre a Unioeste e o PTI se fortalece com realização de eventos e promoção da cultura no território. “A proposta da agenda cultural envolve a formação de plateia, a divulgação de todas as linguagens artísticas, e a promoção da cultura como um dos pilares do desenvolvimento territorial. Esse é o papel do PTI”, ressaltou a gerente do Programa de Educação e Cultura do PTI, Jessica de Lima.

Serviço:

Apresentação cultural: “Big Time Orchestra”

Data: 22 de setembro de 2017

Local: Auditório Alcibíades Luiz Orlando – Campus Unioeste

Endereço: Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 – Loteamento Universitário das Américas

Horário: 19h30

Duração: 1h

Entrada: Gratuita