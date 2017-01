A fim de incentivar a cultura na região, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) sediará uma apresentação, totalmente gratuita, do espetáculo de dança “Patas Arriba”, que será promovido no domingo, 22 de janeiro, às 18h, no Cineteatro dos Barrageiros. Inspirado na literatura de Galeano, autor contemporâneo – um dos mais célebres de toda a América Latina – o coreógrafo Rui Moreira embasa o espetáculo no questionamento de uma sociedade controversa e na poética da simplicidade dos meios de vida.

Em Patas Arriba, Galeano revela um mundo de desigualdades sociais e contradições nas relações impostas por diferentes formas de poderes, mas ao final da obra convida o leitor a um “voo”, a usufruir do “direito ao delírio”. A mensagem de Galeano, então, revela uma verdade contundente ao passo que promove uma possibilidade de reação, pois, para o próprio autor, “a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la”.

É no “direito ao delírio” proposto em Patas Arriba, que o coreógrafo Rui Moreira buscou elementos para a composição coreográfica do espetáculo, que teve estreia em dezembro de 2014 em Porto Alegre/RS e em janeiro de 2015 Caxias do Sul/RS. Esta criação foi realizada com recursos do Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2013.

“A iniciativa de ter a dança como mídia para o pensamento do jornalista e escritor uruguaio, Eduardo Galeano, a partir desta obra, propõe um movimento cultural potente que se inicia na cidade de Porto Alegre, extremo sul do Brasil. A mim foi delegado o papel de provocador criativo para concepção de um espetáculo. Assumi esta função a partir de pontos de vista diversos sobre a obra do escritor e interagi com todos. De dançarinos à equipe de arte e de produção. Isso foi uma oportunidade incrível que agradeço profundamente. A concepção de “Patas Arriba” foi um exercício de autoria compartilhada”, afirma o coreógrafo.

Dando continuidade ao trabalho, a produtora Humanitas Arte e Cultura propôs e foi agraciada uma vez mais com o Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015 – para promover a circulação do espetáculo Patas Arriba com o projeto Fronteiras Imaginárias, pelas Regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil, em cidades-gêmeas e da faixa de fronteira com Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. A circulação abrange cidades nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

Inscrições e mais informações

Para prestigiar o espetáculo gratuito e aberto a todos, é necessária a inscrição prévia no link (https://webforms.pti.org.br/patasarriba) até às 18h de quinta-feira, 19. As vagas são limitadas. O acesso à peça será por meio do Centro de Recepção de Visitantes (CRV).

O estacionamento será gratuito e a chegada ao CRV deverá ser de, pelo menos, 30 minutos antes do início do espetáculo (até às 17h30). Para outras informações, entre em contato pelo telefone (45) 3576-7153 ou pelo e-mail eventos@pti.org.br.