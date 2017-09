O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) recebe na próxima semana, dia 21, o espetáculo “A Rainha do Rádio”. A apresentação integra a agenda de eventos culturais do Parque, realizada em parceria com a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, e ocorre no Cineteatro dos Barrageiros, às 20 horas. A entrada é gratuita.

Ambientada em 1974, tempo de ditadura militar no Brasil e repressão aos meios de comunicação e manifestações artísticas, a peça conta a história da radialista Adelaide Fontana. Após ser demitida da Rádio Esperança, onde esteve sob o comando do programa “Suspiros ao meio-dia” por 25 anos, Adelaide decide invadir e se trancar nos estúdios da rádio para fazer um programa especial.

Veiculado à meia-noite, em contraponto ao seu horário tradicional e no lugar de poesias que atraíam um baixíssimo índice de audiência, Adelaide fala como bem entende sobre as alegrias e mazelas de sua vida, além de desafiar figuras poderosas da cidade ao apontar seus “podres” no ar. Entre sucessos mundiais e confissões sobre toda a hipocrisia que a cercava, Adelaide revela aos seus ouvintes com humor e ironia os reais motivos da sua saída. Por meio da personagem, o espetáculo fala sobre os limites impostos às mulheres, principalmente as que ousavam desafiar o autoritarismo da época.

“A proposta da agenda cultural envolve a formação de plateia, a divulgação de todas as linguagens artísticas, e a promoção da cultura como um dos pilares do desenvolvimento territorial. Esse é o papel do PTI”, ressaltou a gerente do Programa de Educação e Cultura do PTI, Jessica de Lima.

O espetáculo tem início às 20 horas. O acesso será pelo Centro de Recepção de Visitantes (CRV). A orientação é que o público compareça com pelo menos 30 minutos de antecedência. O estacionamento é gratuito.

Oficinas de capacitação

Nos dias 22 a 25 de setembro, a protagonista do espetáculo, Mariana Feil, realizará oficinas de criação e elaboração de projetos culturais voltadas para artistas da região. As atividades ocorrem na Fundação Cultural, com vagas limitadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail fundacaocultural@phfi.pr.gov.br.

Serviços:

Espetáculo “A Rainha do Rádio”

Data: 21 de setembro de 2017

Local: Cineteatro dos Barrageiros – Parque Tecnológico Itaipu

Horário: 20h

Acesso: Centro de Recepção de Visitantes de Itaipu

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: 16 anos

Inscrições: https://webforms.pti.org.br/arainhadoradio

Informações: 3576-7471

Oficina “Criação e Elaboração em Projetos Culturais”

Data: 22 a 25 de setembro de 2017

Local: Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

Horário: 19h às 22h

Entrada: Gratuita

Inscrições: fundacaocultural@pmfi.pr.gov.br

Informações: 3521-1511

Oficina “O Artista que se Produz”

Data: 23 a 25 de setembro de 2017

Local: Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

Horário: 14h às 17h

Entrada: Gratuita

Inscrições: fundacaocultural@pmfi.pr.gov.br

Informações: 3521-1511