Mais de 200 estudantes de todo o Brasil participam de uma maratona de programação no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em Foz do Iguaçu, nos dias 10 e 11 de novembro. Eles disputam com alunos da região a etapa sul-americana, da qual saem 10 equipes vencedoras que irão disputar a competição mundial, marcada para acontecer em abril de 2018, na China.

A XXII Final Brasileira da Maratona da Sociedade Brasileira de Computação, que será disputada no em Foz pelos brasileiros, é organizada pelo PTI, Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Universidade Federal da Integração Latino-Americana. As 72 equipes ganhadoras das etapas regionais terão cinco horas para resolver o maior número possível dos problemas que serão entregues, com apenas um computador por grupo – que é composto por três alunos e um treinador.

O professor Marcelo Cezar Pinto, da Unila, diretor de sede da Maratona, conta que podem participar da competição alunos de graduação de qualquer área, mas a maioria são estudantes da área de computação. “Um dos objetivos principais é fazer com que eles apliquem o conhecimento teórico que eles veem em sala de aula em problema prático, porque todos os problemas são relacionados com um assunto do dia a dia”, comenta o professor.

A abertura do evento será na sexta-feira, 10, às 9h, com palestras dos patrocinadores, como Facebook, B2W e VTEX. No período da tarde, será feita uma sessão de “aquecimento” para a maratona e depois os competidores farão o passeio na Usina Hidrelétrica de Itaipu. No sábado, 11, das 15h às 20h, ocorre a competição oficial, simultaneamente com a disputa nos outros países da América Latina.

Sobre a Maratona

A Maratona de Programação é um evento da Sociedade Brasileira de Computação que existe desde o ano de 1996. A Maratona nasceu das competições regionais classificatórias para as finais mundiais do concurso de programação da ACM, o ACM International Collegiate Programming Contest, e é parte da regional sul-americana do concurso. Neste ano ocorre a 22ª edição da Maratona. É a primeira vez que o evento será realizado em Foz do Iguaçu.