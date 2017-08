O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) lançou edital para seleção de projetos artístico-culturais de dança interessados em realizar apresentação no Cineteatro dos Barrageiros. O espetáculo ou mostra poderá contemplar dança contemporânea, clássica, urbana, dança-teatro, entre outros gêneros.

Serão selecionados dois projetos de escolas de dança e um projeto de caráter social e/ou inclusão social. Cada selecionado realizará uma única apresentação, no período entre 4 a 20 de dezembro de 2017. As inscrições devem ser realizadas por e-mail, até o dia 03 de setembro, por meio do preenchimento de formulário de inscrição e envio de documentos.

O Cineteatro está localizado no PTI, em Foz do Iguaçu (PR). Possui uma área total de 1.147,66 m²; palco de 95m²; e auditório para 800 pessoas. O interessado poderá ter isenção da taxa de uso do espaço se propor como contrapartida uma proposta educacional para a oferta de oficinas de dança para a comunidade.

“A cessão do espaço para realização de espetáculos de dança vai ao encontro da nossa missão de promover a Cultura no território. Entendemos que essa linguagem artística é uma excelente ferramenta de disseminação da arte. Com o edital incentiva-se que as escolas selecionadas realizem oficinas de dança, afim de despertar o interesse do público para a dança”, destaca a gestora do PTI Educação e Cultura, Jéssica de Lima.

“A realização destas apresentações dentro de um ambiente como o Parque promove o fortalecimento dos atores locais. Estes espetáculos também comporão nossa Agenda Cultural, que será lançada em breve, em parceria com outras instituições que promovem a Cultura em nossa cidade e região, como a Itaipu Binacional e a Fundação Cultural”, adiantou a gestora.

Será responsabilidade do projeto selecionado a contratação de equipamento de sonorização, iluminação, projeção e cenário; recolher a taxa referente ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição); bem como respeitar quesitos relacionados a direitos autorais. A relação dos projetos selecionados será divulgada no dia 11 de setembro, no site do PTI. O edital e formulário de inscrição estão disponíveis aqui. Dúvidas podem ser encaminhadas para cultura@pti.org.br.