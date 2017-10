Nesse domingo, 29, durante o seminário “Semeando a Excelência do Desenvolvimento Sustentável” (SEEDS), foi lançado oficialmente o conceito do Laboratório de Turismo Sustentável que será instalado no Parque Tecnológico Itaipu (PTI) em 2018. Dentre os objetivos do novo projeto, estão apontar as principais necessidades estruturais de Foz do Iguaçu e região e desenvolver ideias para que a região caminhe “cada vez mais com os próprios pés”.

Para Fabiano Pavoni Nogueira, da Assessoria do Conselho Diretor do PTI e quem irá assumir a coordenação do Laboratório, Itaipu e Parque Tecnológico já tem histórico suficiente para amplificar o turismo sustentável. “Já ganhamos prêmio em 2015 e outros prêmios da ONU, o que nos põe como exemplo nacional e latino-americano. Agora, a nossa intenção, é expandir para podemos tornar isso parte do contexto regional”.

Através do Laboratório de Turismo Sustentável, especialistas irão estudar e propor soluções juntamente dos atores regionais, incluindo Paraguai e Argentina. “O turismo cresce de 15 a 20% ao ano e isso tende a juntar muitos problemas de infraestrutura, afetando a região. Queremos que pesquisadores tragam experiências, como da Índia, para sabermos como estão resolvendo os problemas dessa temática lá fora”, avalia Nogueira.

O primeiro momento do projeto será a formação de pessoas com alto nível de conhecimento sobre a sustentabilidade do turismo. “Alguns especialistas da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) vão passar uma semana de imersão conosco e outras pessoas, cerca de 25, que vão discutir problemas reais da nossa região. Queremos experimentar novas formas de pensar adiante”, concluiu.

Semeando a Excelência do Desenvolvimento Sustentável

O Semeando a Excelência do Desenvolvimento Sustentável (SEEDS) é um evento promovido pela Associação com o intuito de discutir o turismo sustentável. O seminário faz parte da programação do Prêmio Braztoa, que será realizado nesta segunda, 30. A abertura das discussões foi feita pelo coordenador de turismo de Itaipu, Jaime Nascimento, representando o diretor brasileiro da hidrelétrica, Luiz Fernando Vianna.

Além da apresentação de Nogueira, do PTI, outros jurados da premiação realizaram palestras: Isabel Barnasque, do Ministério do Turismo, abordou a Campanha Mares Limpos; Ronald Sanabria, da Rain Forest Alliance, ministrou sobre turismo sustentável na América Latina; e Frederico Esper, da Espertise Investigación, explicou o turismo sustentável como fator de desenvolvimento.