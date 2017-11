A Itaipu vai transferir a quadra de futebol de areia do Gramadão da Vila A para um terreno da própria binacional localizado em frente ao Colégio Anglo-Americano, na Avenida Paraná, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe.

A transferência, que atende ao pedido da Liga lguaçuense de Futebol, é também uma reivindicação da comunidade do bairro. O Gramadão é um dos pontos de encontro mais movimentados de Foz do Iguaçu nos fins de semana.

A remoção começa na segunda-feira, 20, e será feita pela própria Itaipu. No local onde hoje está a cancha será feito o replantio de grama. Esta etapa do trabalho deve ser concluída em dez dias, conforme as condições climáticas.

A Vila A deve ter o novo campo até meados de 2018. O projeto está sendo estudado e a contratação das obras depende de licitação. Haverá monitoramento permanente do espaço, a cargo da própria Liga Iguaçuense.

A quadra foi instalada no Gramadão para receber a 1ª Copa Foz do Iguaçu de Beach Soccer e os jogos preparatórios para a Copa do Mundo de Beach Soccer, mas ficou subutilizada com o fim da programação. Muitas pessoas levam seus animais de estimação para acompanhá-las em suas caminhadas no local. Alguns desses cães e gatos acabam fazendo necessidades na areia, o que inviabiliza a prática esportiva.

A Liga Iguaçuense identificou que o novo terreno para a instalação do campo como mais ideal. De acordo com o presidente da Liga, Alekssandro Fogagnoli, o recinto é de suma importância para prática de diversas atividades. O campo foi palco para o treinamento preparatório da Seleção Brasileira de Beach Soccer, período fundamental para a conquista da Copa do Mundo de Beach Soccer – Fifa 2017.

A equipe da Divisão de Infraestrutura e Manutenção de Itaipu coordenou, na época, a criação da cancha em tempo recorde. Para ocupar a área de 41 x 30 metros em menos de uma semana, foi necessário vencer um desnível de 1,70 metro, além de despejar 200 metros cúbicos de pedra brita e 500 metros cúbica de areia. A arquibancada, a iluminação e toda a estrutura externa foram instaladas posteriormente.

Mudança imediata

Em dezembro, o Gramadão dividirá com a Praça da Paz a programação de eventos Natal de Foz do Iguaçu. O primeiro evento cultural neste ambiente será o espetáculo “Encanto de Natal”, previsto para os dias 2 e 3 de dezembro.