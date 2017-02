Na madrugada dessa quarta-feira, 08, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu (HMFI), coordenou em parceria com a equipe do Hospital Nossa Senhora Do Rocio, localizado na região metropolitana de Curitiba, a quarta captação de órgãos do ano.

A captação foi realizada após autorização e o gesto de solidariedade da família de um paciente de 47 anos, que teve a morte encefálica confirmada por meio de exames realizados seguindo rigorosamente todos os itens descritos no protocolo específico, o que inclui todos os testes comprobatórios determinados pela legislação brasileira.

Além do coração para valvas, foram captados o fígado, rins e globo ocular.

A enfermeira integrante da CIHDOTT, Thais Leilane do Nascimento, destacou que a equipe de Enfermagem do HMFI, responsável pela Enucleação de Córneas, coordenou a captação do globo ocular que foi levado ao Banco de Olhos de Cascavel.

“Mais um momento de extrema importância para nossa instituição, onde estamos cumprindo nosso papel junto à comunidade”, finalizou a enfermeira.