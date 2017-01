Além de você encontrar bons preços, viajar na baixa temporada em Foz do Iguaçu garante tranquilidade e agilidade nos atrativos turísticos.

É a dica que damos para quem quer viajar sem se estressar e ainda economizar!

Confira alguns passos para você viajar para Foz e gastar pouco:

1 – Reserve hotéis nos meses de março a junho

Dê uma olhadinha antes no calendário e veja se não tem nenhum feriado, escolha datas em que a cidade está tranquila. No momento de reservar, também não esqueça de pedir se o hotel em Foz está sediando algum evento, pois se for época de evento, os preços podem estar mais altos que o normal

2 – Procure por bloqueios de passagens aéreos

A Loumar Turismo mantém bloqueios de aéreos para Foz do Iguaçu periodicamente, isso significa que a agência já negociou a tarifa com a operadora e o valor fica congelado, mais barato que comprar diretamente no site das companhias aéreas.

3 – Se estiver com a família, alugue um carro

Você pode conseguir alugar um carro a partir de R$ 110 por dia, com seguro obrigatório ou R$ 60 (sem o seguro obrigatório). Se você estiver com a família e amigos super compensa, você ainda pode fazer o seguro carta-verde (obrigatório para entrar na Argentina) e curtir Puerto Iguazú sem medo.

4 – Transflix

Este pacote de transporte turístico em Foz do Iguaçu garante que você utilize por até 7 dias de forma ilimitada. Mas atenção, é preciso agendar os transportes com até 24h de antecedência. Com uma chave de acesso a área de cliente, você mesmo pode fazer isso de forma on-line.

5 – Negociar pacotes de passeios

Dependendo do grupo de amigos e parentes que você está levando para Foz do Iguaçu, é possível obter mais descontos ainda. Negocie com os Especialistas em Foz do Iguaçu.

SERVIÇO

Loumar Turismo em Foz do Iguaçu

Baixa temporada em Foz do Iguaçu

Telefone: (45) 3521 4000

WhatsApp: (45) 9 9112-2391

Facebook: http://facebook.com/loumartur