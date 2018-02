A Razer é uma marca que há um bom tempo vem conquistando o mercado gamer. A marca investe pesado em soluções ergonômicas e criativas que chamam a atenção dos gamers, como os designs de seus produtos, que apresentam criações muito interessantes. Os mouses da Razer, por exemplo, assim como de outros fabricantes com linhas gamers, apresentam LEDs e aspecto high-tech, além de serem recheados de tecnologia: sensores de alta resolução, gerenciamento de DPI em tempo real, de seis a 12 botões configuráveis dependendo do modelo e calibração dos botões e movimentos tornam os mouses da Razer muito mais avançados do que os demais no mercado.



Recentemente chegou na Atacado Games uma linha especial da Razer que é focalizada no público gamer feminino. Teclado, mouse e headsets inspirados no jogo Overwatch contam com uma customização bem marcante, com cores rosa, roxo, cinza e azul. O Headset Razer Overwatch D.VA Meka é inspirado totalmente no da própria personagem feminina do jogo. Porém, Meka é uma personagem que é muito aclamada por todos os jogadores de Overwatch. Portanto, se você é homem e gosta da personagem, esses produtos também são pra você!

Dentre outros produtos, está disponível na linha Quartz (rosa claro), o headset para games conhecido como “o mais confortável de todos os tempos”, o Kraken Pro. Na loja você vai encontrar mais de 40 produtos diferentes da Razer, desde mochilas e mousepads até microfones e câmeras, de várias cores, o que te traz uma grande oferta de variedade e qualidade dessa marca tão gamer quanto você!