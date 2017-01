A prefeitura inicia na próxima sexta-feira, 27, a reforma do Pronto Atendimento Morumbi. Neste período o atendimento de emergência e urgência será transferido para a UPA 24 Horas, no Jardim das Palmeiras. As consultas marcadas no local serão realizadas na Unidade de Saúde do Maracanã. O prazo das obras é de 180 dias.

No último sábado, equipes da prefeitura começaram a transferir móveis e equipamentos da unidade do bairro Maracanã para outros espaços próximos. Até a próxima quinta será feita adequação da UPA para receber os pacientes, inclusive atendidos pelo SIATE e SAMU. Nesta semana, uma equipe de funcionários do PA estará no local para orientar os pacientes, evitando transtornos.

A reforma ocorre após solicitação do Ministério Público ainda no ano passado. O processo licitatório foi feito na gestão anterior, mas o projeto não atendia as normas vigentes, de acordo com o secretário de Saúde, Joel de Lima. Isso atrasou o começo das obras.

“Foram necessárias adequações ao projeto licitado, pois não atendia todas as exigências da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. Vencida esta etapa iniciaremos a reforma, e o mais importante, é concluir os trabalhos dentro do prazo estabelecido (seis meses) e até antes se possível”, explicou Lima.

No plano de reforma estão previstas melhorias na parte elétrica e hidráulica do prédio, readequação do sistema de iluminação e ventilação, além de um projeto de descarte de resíduos. É necessário ainda um plano de prevenção de incêndio.