Não vai ter coelhinho na Itaipu, mas vai ter oncinha. O Refúgio Biológico Bela Vista terá mais que o dobro de vagas para que os turistas possam ver a bebê-onça no feriado prolongado de Páscoa (14 a 16 de abril). Por dia, serão oferecidas até 240 vagas, 60% mais do que em ocasiões normais, quando são oferecidas 150. Itaipu espera receber 7 mil turistas durante o feriadão. Para atender a demanda, todo o efetivo do Complexo Turístico Itaipu trabalhará neste período.

Apesar do aumento, serão mantidas as seis saídas diárias para o Refúgio durante o feriado. Os horários são às 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30. O que muda é o tamanho dos grupos. De 25 pessoas, passam para 40. Os visitantes são acompanhados por um monitor e um auxiliar.

Esta é a primeira semana de visitação para ver a nova estrela do Refúgio. Desde segunda-feira, 10, ela e sua mãe, Nena, ocupam o recinto do circuito turístico. A expectativa é que a dupla atraia mais gente à reserva ambiental no feriado.

Na terça-feira, 11, o cobrador de ônibus Jacir Raupp, 35 anos, aproveitou seu dia de folga de para ir com a esposa e as três filhas pequenas conferir a oncinha de perto. “As meninas viram as duas numa reportagem na TV e ficaram loucas para fazer a visita”, disse. “Tivemos que trazê-las. Elas estavam muito empolgadas”, completou a mãe, a dona de casa Aline Tatiane Reis, 25 anos, acompanhada de Yasmim, 6 anos;

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Vianna, embora a reprodução em cativeiro das onças-pintadas tenha sido difícil – a formação do casal reprodutor em Itaipu levou quase 14 anos para acontecer – a experiência de ver a oncinha e a mãe “é fantástica”. “Vemos refletida a emoção do resultado positivo em cada técnico e veterinário que participou desse trabalho. Acho que os turistas sentirão essa mesma emoção”, concluiu.

“A oncinha é uma belezinha. Meu coração bateu até mais forte quando cheguei aqui”, disse a estudante Letícia de Mammann Passoni, 11 anos, ao visitar o Refúgio na última terça-feira, 11.

Outros passeios

A Visita Panorâmica, a mais procurada pelos turistas, terá saídas a cada 15 minutos. Para o Circuito Especial foram abertos horários extras às 9h e 14h30, além da programação normal (8h, 8h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h, 15h30 e 16h).

O visitante poderá acompanhar a Iluminação da Barragem, nas noites de sexta-feira e de sábado.

Ao longo do feriadão, o turista também pode aproveitar os atrativos do Porto Kattamaram, com o restaurante e o passeio de barco pelo lago de Itaipu, e o Ecomuseu. No local, as exposições temporárias de Alice Ruiz e de Paulo Leminski oferecem uma opção a mais para o turista.

Entrada gratuita

A visita no Refúgio Biológico não é cobrada dos moradores de municípios da região trinacional e lindeiros ao Lago de Itaipu. O benefício também vale para a Visita Panorâmica, Iluminação da Barragem, Polo Astronômico e Ecomuseu. O desconto é de 50% para o Circuito Especial, Porto Kattamaram e estacionamento no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) de Itaipu.

Para ter direito ao benefício é preciso apresentar comprovante de residência recente, acompanhado de documento com foto. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante em nome dos pais. Mais informações sobre os atrativos turísticos de Itaipu e reservas no site www.turismoitaipu.com.br.