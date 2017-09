Na manhã desta segunda-feira, 04, a diretoria da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, da região Oeste do Paraná, foi empossada em Foz do Iguaçu.

A solenidade foi realizada no hotel Bella Italia e contou com a participação do presidente da ADVB/PR, Eduardo Jaime Martins, da vice-presidente regional do Oeste, Caroline Bueno, dos novos diretores, Garon Piceli, Lineu Saldanha, Marcia Hanzen, Edinelson Polini e Juliano Rathk e convidados. “As perspectivas são as melhores possíveis porque, a gente já vem com um cronograma de trabalho. Queremos trazer muita integração para os profissionais de marketing e vendas da região. O coração está feliz, mas ciente da responsabilidade. Vamos juntos construir a ADBV aqui na região”, disse a vice-presidente, Caroline Bueno.

Desde 2016, a ADVB veem descentralizando as atividades da instituição em Curitiba e dando força para as cidades do interior. Por isso, foram abertas filiais da entidade em Londrina, Maringá, Campos Gerais, e hoje, aqui no Oeste do Estado. “A instalação de uma ADVB na região é um marco para todos nós. Queremos que a entidade seja um lugar plural. Com uma diretoria estruturada, iremos transformá-la em uma instituição forte, que promova negócios. O interior é carente de eventos de grande porte. Então, acredito que a ADVB tem o papel de trazer esta discussão para estas outras cidades. As pessoas querem escutar, querem ter mais conteúdo, querem se relacionar. A chave de tudo isso é o relacionamento, para a geração de novos negócios, novos conhecimentos e novos leads. As regionais têm vida própria e isso é muito bacana”, ressalta o presidente Eduardo Martins.

O diretor Garon Piceli, também reconhece a importância da instalação da entidade na região Oeste do Paraná. “A ADVB/PR será útil para toda a região no sentido de agregar valor nos processos de venda e de marketing, duas áreas essenciais para as empresas. Além de promover capacitação do setor, a ADVB reúne uma instituição sólida no mercado sempre pensando também nas tendências do mercado”.

Mesmo no início de gestão, a ADVB do Oeste já mostra resultados. Nos dias 06 e 07 de outubro, Foz do Iguaçu receberá o curso “Negociação, a alma do negócio”. Outra ação é o Prêmio Top Marketing 2017, que está com inscrições abertas até dia 10 de outubro. Durante a posse, o presidente Eduardo Martins ainda incumbiu a nova diretoria de organizar um seminário internacional de marketing, voltado ao turismo. “A gente tem que ter metas grandes e sempre pensar no futuro. E esta provocação dele (Eduardo Martins), venho em ótima hora. Agora, é juntar várias cabeças para organizarmos um evento que de fato nos traga novos insights, conhecimento, relacionamento e que possa contribuir com a região”, finaliza a vice-presidente.